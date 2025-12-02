Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El sacerdote Ignacio Peláez en un retrato de 2009. Javier Martín

Motril llora a Ignacio Peláez, cura obrero y fundador de Proyecto Hombre

El sacerdote fue una institución en el movimiento solidario de la ciudad, que le reconoció con el título de Hijo Adoptivo

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:48

Comenta

Su vocación siempre fue ser sacerdote del pueblo y del mundo obrero y hasta el último de sus 91 años de vida estuvo al lado ... de los más necesitados de la sociedad. Motril llora al párroco Ignacio Pérez Pizarro (Laroles, 1934, Motril 2026), una institución en el movimiento social y solidario que se ganó a pulso el título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Motril concedido en 2020.

Te puede interesar

