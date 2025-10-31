Motril instalará cámaras de vigilancia para luchar contra los vertidos ilegales

Una auténtica montaña de residuos agrícolas se levantaba hace varios días en el cruce entre el Camino del Canal y la carretera de Carchuna en ... Puntalón. Restos de plásticos de invernaderos, botes de fitosanitarios y otros desechos se acumulaban junto a los contenedores municipales. Según ha podido conocer IDEAL, el Ayuntamiento de Motril instalará cámaras de seguridad en las zonas más afectadas por vertidos ilegales de residuos agrícolas, con el objetivo de frenar esta práctica y sancionar a los responsables.

Desde el consistorio informaron que, dentro del servicio de limpieza municipal, existe actualmente un equipo especializado dedicado exclusivamente al control y limpieza de los denominados «puntos negros», lugares donde de forma recurrente se acumulan residuos. Este equipo actúa principalmente los fines de semana en áreas especialmente propensas a convertirse en vertederos improvisados.

«Llevamos tiempo estudiando la posibilidad de instalar cámaras de vigilancia precisamente en esas zonas para evitar los vertidos ilegales. Ya no se trata solo de una propuesta: definitivamente se van a colocar, porque parece que solo mediante sanciones y pruebas gráficas se podrá concienciar a quienes siguen arrojando basura donde no corresponde», explicaron fuentes municipales.

Uno de estos puntos críticos se encontraba en Puntalón, donde se había formado una montaña de residuos. Ante esta situación, la Asociación Guadalfeo-Costa de Ecologistas en Acción exigió la retirada inmediata de los residuos y la apertura de una investigación para identificar a los responsables. En un escrito dirigido a las concejalías de Mantenimiento y Medio Ambiente, el colectivo ha denunciado la «inacción institucional» y reclamó medidas urgentes.

Juan Antonio Martínez, presidente andaluz de Ecologistas en Acción, subrayó que esta acumulación de residuos «es el resultado de una mala gestión estructural del modelo agrícola intensivo». Según Martínez, los invernaderos, pese a considerarse parte del sector agrícola, «funcionan como una industria», generando «grandes cantidades de residuos plásticos y tóxicos que no se tratan adecuadamente».

El representante ecologista advirtió también sobre las graves consecuencias ambientales y sanitarias de estos vertidos. «Los plásticos se fragmentan y terminan convirtiéndose en microplásticos que llegan al mar. Además de dañar los ecosistemas, generan problemas de insalubridad para la población», afirmó.

Ante esta situación el Ayuntamiento actuó ayer para limpiar el camino.

Cambio en la legislación

Los ecologistas solicitaron la instalación de paneles informativos que recuerden la obligación de depositar los residuos agrícolas en los puntos autorizados. Además, reclamaron un cambio en la legislación para reconocer que los invernaderos generan residuos de carácter industrial y, por tanto, requieren un sistema de gestión específico y obligatorio. «En lugar de avanzar, vamos hacia atrás. Cada vez hay más superficie invernada y menos reciclaje. Y al final, quien paga las consecuencias es el entorno, el mar y la salud de todos», criticó Martínez.

Con la creación de zonas con nuevas cámaras de vigilancia, el Ayuntamiento de Motril espera disuadir los vertidos ilegales y contar con pruebas para sancionar a quienes continúen dañando el entorno.