Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Montañas de basura que ya han sido retiradas por el Ayuntamiento en el vertedero ilegal de Puntalón. MJAT

Motril instalará cámaras de vigilancia para luchar contra los vertidos ilegales

En los últimos días, ecologistas han denunciado la aparición de montañas de residuos agrícolas en Puntalón

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:27

Comenta

Una auténtica montaña de residuos agrícolas se levantaba hace varios días en el cruce entre el Camino del Canal y la carretera de Carchuna en ... Puntalón. Restos de plásticos de invernaderos, botes de fitosanitarios y otros desechos se acumulaban junto a los contenedores municipales. Según ha podido conocer IDEAL, el Ayuntamiento de Motril instalará cámaras de seguridad en las zonas más afectadas por vertidos ilegales de residuos agrícolas, con el objetivo de frenar esta práctica y sancionar a los responsables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra
  2. 2

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  3. 3 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  4. 4

    18 piezas robadas a cara descubierta: así fue el robo de joyas a la Virgen del Rosario en Santo Domingo
  5. 5 «La casa tembló tanto con la explosión que mi novia pensó que era un terremoto»
  6. 6 Payasos espeluznantes y esqueletos trapecistas: la casa más terrorífica de Halloween está en Ogíjares
  7. 7

    Los mayores de 67 años copan la mayoría de exenciones de la ZBE
  8. 8 A partir de este día cambiará el tiempo y volverá la lluvia a Granada
  9. 9

    Luz verde a una nueva residencia universitaria en Arabial
  10. 10

    «¿Tira a ráfaga?», así se ideó el atentado contra Vidal-Quadras en Pinos Puente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Motril instalará cámaras de vigilancia para luchar contra los vertidos ilegales

Motril instalará cámaras de vigilancia para luchar contra los vertidos ilegales