Motril instala más de 1.000 papeleras renovadas

Ideal Miércoles, 23 de julio 2025, 12:57 Comenta Compartir

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, junto con el teniente de alcalde de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, han presentado esta mañana en las inmediaciones del Barrio de las Angustias de Motril la segunda tipología de papelera dentro de la implantación del nuevo contrato de gestión de la limpieza. Este nuevo modelo, el OMEGA, más genérico, ha comenzado ya a instalarse por diferentes puntos y barrios de Motril.

De esta forma, el Ayuntamiento de Motril comienza la instalación de más de 1.000 nuevas papeleras de este modelo OMEGA gracias a una inversión de casi 79.000 euros. Se trata de una papelera que cuenta con una capacidad de 50 litros y un diseño estilizado, a través de formas suaves y simplificación en las líneas para ser ubicadas en ciudades con una imagen moderna y limpia.

Para la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, el trabajo que se está realizando con la implantación de estos nuevos elementos para el servicio de limpieza «era uno de los retos más importantes para este equipo de Gobierno, estar a la altura de lo que se merecen nuestros ciudadanos», y es que «estamos viendo que, con una alta periodicidad, el plan realizado para mejorar los equipamientos y servicios de nuestra limpieza se va cumpliendo y con garantías de calidad, algo que ya es visible en nuestras calles y por nuestros ciudadanos».

«En la presentación de estos elementos hace unas semanas anunciamos que Motril iba a contar con 3 tipos de papeleras, hoy presentamos las que van a ser más genéricas y que, no solo tienen un diseño más moderno, sino también son antivandálicas ya que hemos tenido muchísimos problemas, no solo con las papeleras, en general con el mobiliario urbano, por culpa del vandalismo. Estamos hablando de que, en total, en lo que es el término municipal de Motril, no solo en la ciudad, sino también los anejos, van a instalarse casi 2.000 papeleras nuevas, una cifra nunca antes vista en estos elementos», ha aseverado Luisa García Chamorro.

El teniente de alcalde de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, ha comenzado esta presentación destacando como, desde el área municipal y la empresa concesionaria del servicio de limpieza, llega «una nueva presentación y es que estamos viendo cómo, a lo largo de estas semanas, se están incorporando continuamente nuevos elementos al servicio como consecuencia de este nuevo contrato». «En el día de hoy presentamos el segundo modelo de las nuevas papeleras del servicio de limpieza, que se unen al modelo anterior de 80 litros y que, en esta ocasión, se presenta un modelo más genérico», el cual «se instalará por todas las calles y barrios de Motril».

«Nuestra ciudad contará, en los próximos meses, con nuevas y renovadas papeleras por todas las calles y barrios y es que ya hemos comenzado la instalación de más de 1.000 nuevas papeleras con una capacidad de 50 litros que, no solo aumentan el volumen en 10 litros a las que tenemos actualmente, sino que llegan para aumentar el número de papeleras y suplir una demanda de la ciudadanía», ha subrayado Juan Fernando Hernández, mientras informa que «estas papeleras ya han comenzado a instalarse en lugares como el Barrio de las Angustias y la zona noreste de la ciudad», a la vez que ha hecho una petición para que «la ciudadanía sea cívica y respete, no solo estas nuevas papeleras, sino todos los elementos que el Gobierno municipal está instalando para mejorar la calidad de la limpieza en Motril en estos últimos meses».

Temas

Motril