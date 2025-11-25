Motril finaliza la mejora del camino del cortijo de Las Zorreras gracias a una actuación financiada a través del PFEA

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañada por los concejales de Parques y Jardines, Daniel Ortega, y Medioambiente y Agricultura, Raquel Escámez, han visitado ... una de las últimas actuaciones incluidas dentro del Programa de Fomento de Empleo Agrario del año 2024 correspondiente a la finalización de la mejora del firme y la pavimentación del camino del cortijo de Las Zorreras de Motril.

El camino correspondiente al cortijo de Las Zorreras es un espacio histórico de Motril que necesitaba una mejora integral debido a su estado anterior al ser punto clave de acceso a diversas fincas destinadas al cultivo de huerta y subtropicales, así como parcelas con viviendas rurales. Dada la pendiente del camino, cuando se producía lluvia, se formaban barranqueras y blandones haciendo el camino impracticable, con los consiguientes costes de reparación.

La actuación ha consistido, en primer lugar, en el desbroce y limpieza del terreno para, a continuación, llevar a cabo la nivelación del terreno y realizar las labores de mejora del firme y del pavimento del camino. Finalmente, se ha realizado una aportación de capa de rodadura de aglomerado asfáltico con la consiguiente nivelación de las arquetas. Esta obra se ha realizado gracias a una financiación de 107.504 euros de los fondos del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2024.

En la finalización de esta obra del PFEA, la primera edil ha resaltado que, por parte del Ayuntamiento de Motril, «seguimos invirtiendo en agricultura y en nuestros caminos rurales», destacando la importancia de «tener unos buenos accesos viarios y continuar favoreciendo el trabajo a nuestros agricultores, pilar básico de nuestra economía y de la historia de Motril».

«Tenemos que recordar que las instituciones municipales apenas tenemos competencias en temas de agricultura, aunque sí las tenemos en la titularidad de los caminos rurales de competencia municipal. Muchos vecinos nos hacen peticiones para arreglar sus caminos y, en muchas ocasiones, no podemos realizarlas pues estos caminos no son de titularidad del Ayuntamiento de Motril sino de la Junta de Andalucía. Desde este equipo de Gobierno seguiremos mejorando nuestros caminos rurales, donde entre el 60 y el 70% de la inversión del PFEA va destinada a su mejora, además de otras tareas y arreglos a lo largo de Motril», ha informado Luisa García Chamorro.

Por otro lado, la concejal de Medioambiente y Agricultura, Raquel Escámez, ha subrayado la «gran noticia de que Motril haya finalizado una nueva actuación a través de los fondos del PFEA», mejorando un nuevo camino, en esta ocasión en la zona de Las Zorreras, gracias al «desbroce, limpieza, nivelación y posterior asfaltado de más de 2.300 metros cuadrados de un nuevo espacio que se suma a la lista de caminos rurales arreglados y que, a partir de hoy, no supondrá ningún riesgo más para los trabajadores y facilitará la vida de todos los vecinos colindantes a esta zona».

En total, el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2024-2025 contempla la ejecución de un número importante de obras y servicios en los municipios ocupando un presupuesto total de 1.461.432,74 euros para acometer mejoras en diversos caminos rurales y espacios, tanto de Motril como de sus anejos, que revierten importancia de cara a la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes.