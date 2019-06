Motril estrena mañana su nuevo ferry rápido con Melilla El Golden Bridge llegó al puerto de Motril el 18 de junio. / JAVIER MARTÍN La web de la naviera FRS no deja todavía comprar billetes con previsión, solo hasta el 12 de julio, y aseguran que los «están cargando» LAURA UBAGO Motril Miércoles, 26 junio 2019, 15:56

El nuevo ferry de Melilla, el Golden Bridge, realizará su primer viaje mañana, jueves 27 de junio, desde el puerto de Motril. Saldrá a las 14.30 y llegará a la ciudad autónoma tan solo 5 horas más tarde, ya que se trata de un barco rápido, en comparación con el actual que tardaba hora y media más en realizar el recorrido. Además, el Volcán de Tauce, el barco que lleva un año cubriendo la línea, tenía capacidad para 350 personas y en el nuevo, caben 1.300.

Lo curioso es que, todavía, no se pueden comprar los billetes para viajar en el nuevo barco con normalidad. La web de FRS no ofrece pasajes más allá del 12 de julioe informan desde la naviera que los están cargando. En plena Operación Paso del Estrecho los pasajeros no pueden hacerse aún con una plaza en el nuevo barco ni programar su viaje con antelación.

Este barco sustituye al Volcán del Tauce, que ahora pasará a realizar la travesía entre Motril y Tánger.

El puerto de Motril afronta una nueva Operación Paso del Estrecho con más capacidad para pasajeros que nunca. La dársena granadina ha pasado de ofrecer 1.850 plazas diarias el año pasado, a contar con 3.450, gracias a la renovación de la flota.

La dársena granadina confía en reflotar los datos del año pasado, cuando la OPE cayó un 28% con respecto al año anterior.