Motril dice 'no' a la violencia machista Motril celebró un acto en el teatro Calderón / IDEAL La ciudad recordó a todas las víctimas de violencia de género de este año R. A. Motril Domingo, 25 noviembre 2018, 17:17

La ciudad de Motril ha vuelto a decir alto y claro que la violencia machista debe cesar. Representantes institucionales, con la alcaldesa Flor Almón al frente, representantes de la sociedad motrileña, de la empresa, la cultura, el deporte y la educación, entre otros, han expresado su rechazo a este tipo de terrorismo hacia las mujeres y sus familias. Y lo ha hecho en un acto sencillo pero muy emotivo en el Teatro Calderón de la Barca, donde, a través de la música, la danza, el trabajo académico de Carole Pérez, la danza de Claudia Galera y la performance #niunamenos de jóvenes de distintos centros educativos de la ciudad y las canciones de Roberto Santiago (interpretando temas de Manuel Carrasco y Salvador Sobral) han recordado a todas las víctimas de esta terrible lacra social (este año más de 50, entre mujeres, niños y niñas). Ha sido una formidable iniciativa coral para remover conciencias y apelar a la educación para la igualdad.

Motril continúa así con la serie de actos programados por la concejalía de Igualdad y el Consejo Municipal de la Mujer con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, una iniciativa que durante todo el mes de noviembre y parte de diciembre trae jornadas de sensibilización para centros educativos, charlas para la prevención de la violencia hacia las mujeres en colegios e institutos, cursos de defensa personal, jornadas informativas, talleres para educar en igualdad, campañas para la promoción y difusión de la Red de Espacios Libres de Violencia, presentación de espacios de lectura feminista, vídeo-fórums y la gran concentración de repulsa contra la violencia de género que se hará el domingo 25 de noviembre a las 19.00 horas en la Plaza de la Aurora.

En el Teatro Calderón y bajo el lema 'Sin Excusas' se ha hecho un llamamiento a la sociedad para que reflexione acerca de lo que está pasando y para que pase a la acción contra la violencia hacia las mujeres y sus familias. Es lo que han recordado con su arte, performances, lecturas y vídeos el alumnado de los centros Luís Pastor, Santo Rosario, La Zafra, Ave María Esparraguera y Giner de los Ríos, así como Carolina Galera, Carole Pérez y Roberto Santiago con sus actuaciones. También han incidido en ello la alcaldesa de Motril, Flor Almón, la teniente de alcalde responsable de Igualdad, Susana Feixas, y todas las mujeres del Consejo Municipal de la Mujer y autoridades de los Cuerpos de Seguridad, que han leído el manifiesto. Se han tenido palabras de cariño y afecto hacia quienes viven situaciones de violencia de género y han contribuido a hacer más visible el problema, a la vez que han reclamado soluciones y acciones más contundentes.

La alcaldesa de Motril, Flor Almón, ha afirmado que la lucha por eliminar la violencia hacia las mujeres es una labor diaria, «en la que debemos levantar la voz y reivindicar en todos los espacios públicos». En este sentido, la alcaldesa ha destacado el papel que juegan las personas jóvenes para evitar actitudes machistas y rechazar todo tipo de violencia hacia las mujeres.

«Estoy orgullosa de ver a tantos y tantas jóvenes muy sensibilizados ante este problema. En vuestras manos hay una parte muy importante del cambio que necesita nuestra sociedad. Por ello, os animo a rebelaros contra los sesgos machistas que nos rodean, los que vienen en forma de canciones, de modelos sociales retrógrados, programas de televisión, formas de relacionaros, mitos sobre el amor que no es sano, en la forma de hablar, de opinar, entre otras muchas», ha añadido.

«Como institución, es nuestra obligación hacer cumplir los derechos más fundamentales y el derecho a vivir una vida en paz, igualdad y dignidad. Esta es una tarea en la que trabajamos diariamente desde el Ayuntamiento de Motril a través del área de Igualdad. Ellas trabajan incansablemente con las mujeres y sus familias y hacen una gran labor de concienciación entre la sociedad», ha subrayado Flor Almón, quien ha recordado que este es un acto de solidaridad con las víctimas y de condena a los agresores, «así como de compromiso por continuar mejorando las carencias en los sistemas de prevención y protección que las mujeres tienen».

«La suma es el signo que caracteriza la igualdad. Y digo suma porque cada vez son más personas las que se unen a esta meta social, cada vez son más las leyes que amparan el cumplimiento de este precepto y cada vez son más los recursos que disponemos para trabajar o acogerse a ellos. Aunque nos queda, por supuesto, mucho por conseguir».

Flor Almón ha destacado también los mensajes de los movimientos sociales, «en los que muchas y muchos participáis y que han dejado una huella en nuestra memoria más reciente».

«Si nos unimos todos a la idea de que cambiar el mundo empieza por cambiar uno mismo, probablemente actuaríamos con los demás como nos gustaría que nos tratasen. Pensadlo, no es tan difícil. La igualdad estaría al alcance de todos», ha aseverado la alcaldesa, quien ha concluido «que nos unimos con un Motril que dice NO a las violencias machistas. No queremos más víctimas, no queremos que mujeres, sus hijos e hijas, sus familiares, sufran una violencia que solo perpetúa un modelo social que debería estar extinguido».

Por otra parte, la responsable del área de Igualdad, Susana Feixas, ha explicado que han querido empezar con el video realizado por Manuel Francisco Flores Martín, más conocido por Curricé, «quien a ritmo de hip-hop hace una muy buena síntesis de lo que son las violencias machistas, entre las que incluyo las agresiones sexuales».

Feixas ha destacado que cuando no nos posicionamos del lado de las víctimas y las cuestionamos o dudamos de su capacidad de respuesta, «estamos también agrediéndolas».

«Sólo SÍ es SÍ y por ello, creemos que levantar la voz apoyando su dignidad es, además, lanzar un mensaje muy claro a los ecos del machismo y favorecer que cada vez menos chicos adopten esos roles como propios de una masculinidad hegemónica, como la pauta normativa a seguir, como si para ser un chico de verdad se tuvieran que adoptar esos papeles dominantes o violentos», ha evidenciado la teniente de alcalde, quien ha continuado destacando que «hay cada vez más hombres a los que llega el calado de la igualdad, y que saben que ser varón también está asociado a una masculinidad no basada en la violencia y el poder, sino en la afectividad, el respeto y las capacidades personales, y sin sesgos machistas».

Feixas ha comentado que estamos en un momento histórico, en cuanto a los movimientos liderados por mujeres, cuyo origen desde el siglo XIX ha ido creciendo exponencialmente. «Hoy, no nos cuestionamos la igualdad, puede que para muchos ya esté todo conseguido pero desgraciadamente las estadísticas hablan solas. Durante este año asistimos a nuevas víctimas, han asesinado a 45 mujeres, a 7 menores, y dos hombres, el padre de una víctima y un amigo. Desgraciadamente ellas y ellos ya no están con sus familias, con sus hijos. Nos aproximamos al millar de mujeres que han perdido su vida desde 2003, familias destrozadas, hijos e hijas huérfanos (más de 200 en los últimos 5 años). Un pasado, presente y, ojalá no, un futuro marcado por una violencia enraizada en nuestros valores, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de relacionarnos», ha afirmado.

Susana Feixas cree que la sociedad debe sentirse también en duelo «porque si no somos capaces de frenar estas cifras es porque estamos fallando. Si en las antípodas de la violencia está la igualdad, luchemos por alcanzarla y dispongamos de todos los medios a nuestro alcance para erradicarla».

«Es a lo que nos comprometemos desde las instituciones cada día, intentamos mejorar en cada paso que damos. Nuestro lema este año es 'Sin Excusas'. Porque no existen razones, ni justificaciones, ni motivos para permanecer sin hacer nada... viendo cómo nuestra sociedad ve como las mujeres son asesinadas, violadas, acosadas bajo el lastre de la desigualdad. No queremos olvidar, no queremos que el silencio, la costumbre, el miedo, nos paralice y por ello y sin excusas luchamos contra la violencia de género. Ponerse las gafas violetas, partir del 'Basta ya', gritar 'Yo También', rechazar las violencias sexuales, reclamar 'Ni una menos', movilizarnos por el 'No es no', es la mejor manera de cambiar este mundo y hacerlo, entre todos, es posible», ha dicho para terminar la teniente de alcalde.

Tras la lectura del manifiesto hubo un momento de especial significado para rendir memoria a las 45 mujeres, a 7 menores, y dos hombres, el padre de una víctima y un amigo víctimas de la violencia de género.

En este acto también han estado presentes los tenientes de alcalde María Ángeles Escámez, Francisco Sánchez-Cantalejo y Alicia Crespo, y los concejales Miguel Ángel Muñoz y Francisco Ruiz, además de otros miembros de la Corporación, autoridades, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y representantes de distintos partidos políticos, así como de asociaciones de Motril.