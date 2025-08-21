Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Motril concede la licencia de obra para la construcción de más de un centenar de nuevas viviendas

La Junta de Gobierno municipal aprueba la licencia para dos proyectos, ubicados en la calle Rector Federico Mayor Zaragoza y en la calle Fray Vicente Pinilla, con garajes, trasteros y diversas zonas comunes

Ideal

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:03

El Ayuntamiento de Motril ha aprobado en Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de obra para la construcción de más de un centenar de nuevas viviendas en dos espacios distintos de la ciudad, ubicados en la calle Rector Federico Mayor Zaragoza y en la calle Fray Vicente Pinilla, en una firme apuesta municipal por el desarrollo urbano sostenible de Motril y sus anejos.

Se trata, por un lado, de un complejo inmobiliario localizado en la calle Rector Federico Mayor Zaragoza con 89 viviendas de distintas tipologías, zona de juegos de niños, jardines, piscina comunitaria y espacios libres. En planta baja se proponen 17 viviendas con terrazas con acceso a las zonas comunes de la urbanización y zona de juegos. Asimismo, los áticos situados en planta cuarta disponen de escaleras independientes donde se ha proyectado una piscina individual para cada vivienda. El resto de las viviendas de la edificación cuentan con terrazas independientes. Este proyecto incluye, además, 96 plazas de garaje y 86 trasteros, así como un núcleo de aseos y vestuarios asociados a las zonas comunes de la urbanización y a la piscina.

La segunda licencia aprobada corresponde a un edificio de carácter residencial compuesto por 30 viviendas con uno, dos y tres dormitorios, estancia de día y uno o dos baños, que además incluye 31 plazas de garaje en planta sótano y 19 trasteros en la misma planta. En la cubierta del edificio se prevé de un espacio para tendederos. Además, se plantea una zona de espacio libre común que procederá a ser ajardinado tras su construcción.

En total, el área de Urbanismo aprueba la licencia de más de un centenar de viviendas nuevas en Motril, en unos complejos que incluirán sus respectivos garajes, trasteros y zonas comunes. De esta forma, el Ayuntamiento de Motril, a través del área municipal de Urbanismo, y con la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local, continúa su apuesta por el desarrollo urbanístico sostenible, con el objetivo de continuar estimulando la creación de complejos urbanos y de viviendas que cumplan con las diversas necesidades de la población motrileña.

