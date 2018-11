Motril celebra el día dedicado a la diabetes con información La asociación Adimo ha estado en la plaza de las Palmeras informando. / Javier Martín La asociación Adimo ha hecho chequeos y ha aportado datos sobre esta enfermedad LAURA UBAGO Miércoles, 14 noviembre 2018, 16:47

Motril ha celebrado este miércoles el Día Mundial de la Diabetes con una campaña en la que miembros de la Asociación de Diabéticos de Motril (ADIMO) han ofrecido a la ciudadanía, durante toda la mañana, información acerca de esta enfermedad crónica y el importante papel que juegan las familias en el cuidado y atención a los enfermos.

El concejal de Servicios Sociales, Gregorio Morales, ha visitado la mesa informativa instalada por ADIMO en la plaza de Gaspar Esteva (Las Palmeras) con motivo de este Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad 'silenciosa' que cada día afecta a más personas en todo el mundo y que necesita de mucha atención y apoyo. Aquí, como en la plaza de San Agustín, las voluntarias de ADIMO han explicado a la ciudadanía cuáles son sus causas, síntomas, tratamiento y las complicaciones asociadas a la diabetes y han realizado pruebas de glucemia a toda persona que ha querido hacérsela.

Gregorio Morales ha indicado que desde la concejalía de Servicios Sociales y el Consejo Municipal de Personas con Diversidad Funcional apoyan a la Asociación y a sus familiares «porque es una enfermedad que tiene muchas implicaciones».

«Recae mucha responsabilidad en la familia, que hace una labor muy importante en el cuidado y atención de las personas diabéticas», ha afirmado.

El concejal de Servicios Sociales ha advertido que la incidencia de esta enfermedad va en aumento y continúa esta tendencia.

«Hay 1.100 casos diarios mundiales de nuevos diabéticos, por lo que tiene una incidencia muy grande en occidente. Por eso, es muy importante concienciar a la población sobre los riesgos y la necesidad de cuidarse», ha asegurado Morales, quien ha reconocido, en este sentido, «el papel de la familia en el cuidado, prevención y educación de la diabetes».

Por todo ello, el edil ha tenido palabras de agradecimiento a ADIMO. «Esta Asociación trabaja día a día por las personas con diabetes. Hacen, nos consta, una labor muy buena y por eso queremos mostrarle todo nuestro apoyo, el del Ayuntamiento y el del Consejo Municipal de Personas con Diversidad Funcional», ha subrayado.

Por su parte, la tesorera de la Asociación, Encarnación Martín, ha explicado que este año, la Federación Internacional de la Diabetes ha recomendado que el Día Mundial de la Diabetes esté centrado en la familia.

«El peso mayor de una persona con diabetes generalmente recae sobre los familiares. Por ejemplo, si son niños pequeños, las madres están pendientes de todo, tienen que aprender a ser pequeños médicos: a controlar la glucosa, a pinchar, a establecer bien las raciones, etc. Por eso los enfermos de diabetes deben tener siempre el apoyo familiar, que es muy importante, tanto de los padres y hermanos como de amigos, profesores, compañeros de trabajo y otras personas cercanas», ha argumentado Martín.

La tesorera de ADIMO ha destacado que en la campaña de este año están haciendo más controles que el pasado «porque hay mucha gente que tiene diabetes y no lo sabe».

«Este año viene mucha más gente a hacerse los chequeos. Hay más concienciación sobre los riesgos de la diabetes y quieren estar informados y tranquilos. Por suerte, no hemos detectado personas que no supieran que son diabéticos, algo que es un buen síntoma», ha comentado Martín, quien ha hecho un llamamiento a las familias para que se mantengan informadas y no descuiden su salud.