Motril activa medidas preventivas ante el aviso amarillo por lluvias
La Aemet no descarta fenómenos más intensos como trombas marinas o pequeños tornados en los municipios del litoral.
Granada
Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:12
El tiempo será protagonista durante la jornada de este miércoles en el litoral. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por ... precipitaciones y tormentas en buena parte de la provincia, especialmente en la Costa, donde se espera una precipitación acumulada de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora entre las 12.00 y las 24.00 horas.
Además, la Aemet no descarta fenómenos más intensos como trombas marinas o pequeños tornados en los municipios del litoral.
Ante este aviso, el Ayuntamiento de Motril ha puesto en marcha un dispositivo especial de prevención y coordinación entre las distintas áreas municipales. El concejal de Seguridad Ciudadana, José Peña, ha subrayado la importancia de mantener la calma y actuar con precaución.
Trabajos preventivos
«Desde el Ayuntamiento se están realizando labores para prevenir cualquier tipo de incidente cuando se producen grandes lluvias», ha señalado Peña.
El edil ha recordado que en los últimos meses se ha trabajado en la limpieza y adecuación de cauces, como el de la Rambla de las Brujas, precisamente para reducir el riesgo de inundaciones.
«Se ha realizado un trabajo preventivo durante meses atrás para que, ahora que llega la época de lluvia, podamos estar preparados y evitar incidentes», ha explicado. «Estamos trabajando con todas las áreas municipales, atentos y comunicados en caso de que la alerta cambie o la situación meteorológica empeore».
Desde el Ayuntamiento insisten en que el aviso amarillo no debe generar alarma entre la ciudadanía, pero sí mantener una actitud prudente ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas.
Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, no aparcar en zonas inundables y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Ayuntamiento y la Aemet.
