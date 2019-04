Motril 'abrirá' el puerto a la ciudad para ser más eficiente, crear empleo y atraer turismo El presidente del Puerto, el delegado del Gobierno de la Junta y la subdelegada del Gobierno central. / JAVIER MARTÍN El presidente del Puerto se marca como reto el desarrollo del plan director y espera los resultados del estudio de viabilidad de la conexión ferroviaria REBECA ALCÁNTARA Motril Martes, 2 abril 2019, 00:14

Abrir el puerto a la ciudad. Ese es uno de los principales objetivos del presidente de la Autoridad Portuara de Motril, José García Fuentes, en esta nueva etapa y para ello la clave es el desarrollo del plan director. La idea es conseguir una reordenación de los espacios portuarios, agrupando todos aquellos usos que son compatibles y consiguiendo un espacio más atractivo y más eficiente. Un puerto que sea más turístico y que al mismo tiempo genere más empleo. El horizonte está claro, aunque García Fuentes es consciente de que el camino no será sencillo.

El máximo responsable del puerto motrileño afirmó ayer que la idea es poner en valor no sólo las infraestructuras portuarias, sino también los barrios colindantes de Santa Adela y Varadero. Dejar atrás la actual imagen de estas instalaciones y acercarse a algo similar a lo que ya se ve en otras ciudades como Málaga, donde el puerto está totalmente integrado en la vida del municipio y es un espacio agradable a la par que eficiente.

García Fuentes indicó que se trata de una actuación ambiciosa pero factible que mejorará la vida de los barrios cercanos y atraerá turismo. El puerto quedaría dividido en tres grandes zonas, una para mercancías, otro a para pasajeros y una tercera dársena, junto a la playa del Cable, donde se ubicaría el puerto deportivo y el pesquero, con unas instalaciones más modernas y acordes a las necesidades actuales.

«El reto no es fácil, pero hay nunca un mar en calma hizo experto a un marinero», aseveró ayer el responsable de la Autoridad Portuaria de Motril, cuyo nombramiento fue ratificado hace menos de un mes tras ser publicado en el boletín oficial.

Esta no es la única idea que tiene García Fuentes para las instalaciones. El presidente, que es consciente de que las cifras que deja su antecesor serán difíciles de superar (el puerto de Motril fue el que más creció en tránsitos de mercancías en 2018 de todo el país), señaló que está convencido de que en los próximos años se logrará revitalizar aún más esta infraestructura clave para la provincia y generar el triple de empleos de los que hay actualmente.

Mercancías y pasajeros

Las otras patas de este ambicioso proyecto son la consolidación y aumento del tránsito de mercancías y de pasajeros. Para ello quieren potenciar las relaciones con el norte de África y ya hay previsto un «gran encuentro logístico» para este mismo año. Indicó, también , que para la consolidación de los tráficos de mercancías, será importante la ampliación de la zona logística anexa al muelle de Azucenas, donde hay proyectado ya un aparcamiento de camiones y una zona de servicios al transporte, que dijo que será una realidad pronto.

En lo que a pasajeros se refiere, García Fuentes indicó que la intención es que la línea entre Motril y Melilla vuelva a los datos que se registraban antes del cambio de barco, una vez que en mayo llegue el nuevo buque de FRS. También se ha marcado a medio plazo la incorporación de pasaje a la línea de Tánger.

En este sentido, en lo que a pasajeros se refiere, también resaltó el aumento previsto en llegada de cruceros. Dejó claro que Motril no va a competir en esto con otros puertos de grandes cruceros como el de Málaga, pero sí tiene la obligación de aprovechar sus potencialidades, especialmente la cercanía de la Alhambra. Para ello será clave trabajar junto a la capital.

Otra de las claves de sus andadura será el impulso (o más bien el desbloqueo) del PUE 1, el polígono logístico del puerto, que lleva doce años siendo más un proyecto que una realidad, y para cuyo desarrollo ya se anunció hace unas semanas por parte de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, la creación de una mesa de trabajo.

Pero para que todo esto funcione, apuntó García Fuentes, son imprescindibles dos cosas, trabajar de la mano con las administraciones central y autonómica, y lograr una mejora de las redes de comunicación. El presidente del puerto aseguró que es necesario que Motril deje de ser la única instalación portuaria de la península que no cuenta con conexión ferroviaria. Apostó por conectarlo tanto con el corredor central como con el del Mediterráneo. No es ajeno a que no es un debate ni mucho menos nuevo, pero aseveró que si se trabaja se puede lograr.

De hecho, dijo que ya se ha encargado un estudio de viabilidad a la Universidad de Granada que estará listo en este mes. Dijo que todo indica a que el resultado del informe será positivo. «La conexión ferroviaria sería el espaldarazo definitivo para el puerto», apostilló.

García Fuentes hizo estas afirmaciones en un acto celebrado ayer en el edificio azul del puerto, al que acudieron las principales autoridades de la provincia.

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Pablo García, que estuvo presente aprovechó para destacar la capacidad de trabajo del nuevo presidente del Puerto de Motril, José García Fuentes, al que le deseó suerte al frente de su gestión y brindó la colaboración de la Junta. «Tú suerte será la nuestra», apostilló, al tiempo que agradeció a su antecesor en el cargo, también presente, Francisco Álvarez de la Chica, el buen trabajo desarrollado en esta infraestructura clave para Granada.

Por su parte la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, que cerró el acto, también tendió su mano al presidente para trabajar de forma conjunta en el desarrollo del puerto y recordó que el listón queda muy alto tras la marcha de Álvarez de la Chica. López Calahorro se refirió también al éxito de organización en la Operación Paso del Estrecho (OPE) o la importante labor que se desarrolla desde estas infraestructuras en la atención a los migrantes que son rescatados y traídos al centro de acogida que hay en el puerto.

El presidente del Puerto afirmó que Motril tiene una situación estratégica que tiene que aprovechar, siendo el puerto andaluz más cercano a Madrid y también la conexión más cercano con algunas zonas del norte de África. Su objetivo, aseveró, es afianzar lo que ya se ha conseguido en estos últimos años, pero también diversificar la actividad y mejorar las infraestructuras.

Dejó claro que afronta esta andadura con ilusión, compromiso y responsabilidad y con la certeza de que trabajando de la mano con el resto de las administraciones se podrá conseguir que el puerto de Motril continúe siendo un referente, como ha sucedido en los últimos años, y que siga creciendo. Insistió en que son unas instalaciones clave para el desarrollo económico no sólo de la comarca de la Costa y del propio Motril, sino de toda la provincia de Granada.