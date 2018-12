Melilla sí pide ahora que la línea de Motril reciba ayudas como Málaga y Almería El Volcán de Tauce es el buque que cubre actualmente la ruta / JAVIER MARTÍN Justifican el cambio de postura en que la UEsí apoyaría ahora esta operación porque la calidad del servicio de esta ruta ha mermado REBECA ALCÁNTARA Motril Sábado, 15 diciembre 2018, 13:08

Melilla sí apoya ahora que la línea marítima con Motril reciba ayudas públicas como ocurre con las de Almería y Málaga. Así lo afirmó el presidente de la Autoridad Portuaria melillense, Miguel Marín, y el responsable del área de Turismo de la ciudad autónoma, Javier Mateo. Marín indicó que entienden que sería «oportuno» que cuando se redacte el pliego de condiciones para sacar a concurso la adjudiación de las líneas a Málaga y Almería, se incluya también la del puerto motrileño. Justifican esta nueva postura con que el servicio que se está prestando actualmente por parte de la naviera FRS ha empeorado de forma considerable, con un barco más pequeño, más antiguo y más lento.

«Cambiamos de opinión porque antes había un buen barco y no había justificación para que fuese necesario pedir intervención pública para mejorar el servicio, pero es ahora no es así», aseveró el presidente del puerto melillense.

Lo que pretende ahora Melilla es solicitar que la línea de Motril entre dentro de la Operación de Servicio Público en la que hasta ahora se incluía a Málaga y Almería. Esto supone, además de que hay una partida económica para la naviera que resulte adjudicataria, que ésta tiene que cumplir con unos requisitos mínimos de calidad fijados por contrato. Entre estos se incluye la capacidad del buque, la velocidad de navegación, los años de antigüedad, la frecuencia mínima o las tarifas máximas para los billetes. De esta forma, el Estado garantiza que los ciudadanos que utilizan estas líneas que unen la ciudad autónoma con la península reciban un servicio adecuado.

Hasta ahora el gobierno melillense había dicho que como la línea de Motril estaba cubierta por una empresa privada la Unión Europea, que tiene que dar el visto bueno a las operaciones de servicio público, no iba a permitir que la Administración interviniera en el servicio, ya que en general apuesta por el libre mercado. Sin embargo, el presidente del Patronato de Turismo de Melilla, Javier Mateo, afirmó ayer que cuando se produce una bajada de la calidad o una reducción del número de plazas, como ha ocurrido en este caso, sí se puede plantear que el Estado actúe para devolver unos estándares de calidad.

¿Qué pasaría si tal y como Armas prometió al Puerto de Motril, se cambia el actual buque (Volcán de Tauce) por otro de mejores condiciones? En ese caso, dijo el presidente de la Autoridad Portuaria melillense, ya no tendría sentido solicitar que haya ayudas públicas para esta línea. La razón que esgrime Miguel Marín es que la Unión Europea no lo permitiría porque no vería ningún motivo objetivo para que el servicio fuese público.

En el caso de que esta promesa no se cumpla y el barco que cubre el trayecto entre Motril y Melilla siga siendo el que hay actualmente, desde el gobierno de la ciudad autónoma tienen claro que hará falta la intervención estatal.

Hay que recordar que en Motril siempre han considerado un agravio comparativo que las líneas de los puertos cercanos de Almería y Málaga recibieran dinero del Gobierno central y no ocurriera lo mismo con la nuestro puerto. En numerosas ocasiones han reivindicado un trato igualitario.

A final de diciembre se cumple el plazo máximo de cinco meses en el que la naviera se comprometió a cambiar el barco. Habrá que esperar para ver si realmente da los frutos esperados una negociación concienzuda que tanto esfuerzo costó al puerto motrileño.