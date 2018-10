Medio centenar de personas realizan una simbólica protesta contra el CIE en Motril Concentración convocada por la plataforma CIES no, este mediodía en la plaza de la Autora de Motril. M. Navarrete La concentración, convocada por la 'Plataforma CIES no', ha contado con el apoyo de IU, Podemos y la Asociación pro derechos Humanos de Granada MERCEDES NAVARRETE Domingo, 7 octubre 2018, 12:51

Medio centenar de personas se han concentrado este mediodía de domingo en la plaza de la Aurora de Motril para rechazar la construcción de un centro de internamiento para extranjeros en las antiguas instalaciones militares del EVA 9 en Motril, después de que el Consejo de Ministros aprobara una partida de 3,3 millones de euros para la obra.

Aunque tanto la alcaldesa de Motril, Flor Almón, como la Subdelegación del Gobierno en Granada han asegurado que las obras se mantendrán paralizadas y que no hay motivo para la desconfianza, desde la 'Plataforma CIES no' han querido protagonizar un acto de protesta para dejar claro que están dispuestos a plantar batalla, aunque por su afluencia, no deje de ser una concentración simbólica.

El acto, en el que el portavoz de 'CIES no Motril', Luis Manuel Campos, ha leido un manifiesto, ha contado con el apoyo de IU y Podemos Motril así como la Asociación pro Derechos Humanos de Granada.

«Exigimos a nuestros gobernantes qcon su compromiso de no abrir un centro de internamiento para extranjeros en nuestra ciudad. En solo 24 horas hemos recibido informaciones contradictorias. Se ha hablado de 3,3 millones de euros para la obra y se ha jugado con el lenguaje al hablar de que un CIE es un centro de acogida cuando en realidd es una cárcel para personas que no han cometido ningún delito«, ha declarado Luis Manuel Campos.

Por su parte, Miguel García Casanova, de la Asociación pro derechos humanos de Granada, ha aprovechado la protesta de la plaza de la Aurora para condenar las políticas migratorias «deshumanizadas» de España y los demás países europeos, «que no tienen en cuenta los derechos de las personas».

La representante de 'CIES No Motril' Toñi Franco también ha informado de que mañana lunes, en la sede de Motril Acoge, a las siete de la tarde, tendrá lugar una reunión informativa para recabar el apoyo de distintas asociaciones y mantener viva la protesta contra el CIE.