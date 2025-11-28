Mayte Jiménez Cabrera toma posesión como nueva concejal del Ayuntamiento de Motril

El Ayuntamiento de Motril ha celebrado la sesión ordinaria del Pleno municipal correspondiente al mes de noviembre en la que, entre otros puntos importantes, ha ... tenido lugar el nombramiento de Mayte Jiménez Cabrera como nueva concejal encargada del área de Educación y Relaciones Institucionales con las Hermandades y Cofradías. Además, también se ha aprobado en este Pleno el estudio de viabilidad económico-financiero de la concesión del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros en Motril.

Mayte Jiménez Cabrera asume, de esta forma, el cargo de concejal en las competencias municipales de Educación y Relaciones Institucionales con las Hermandades y Cofradías, una nueva área municipal dedicada a mantener una comunicación activa con las diversas Hermandades y Cofradías locales, base cultural, turística y económica de la ciudad de Motril.

El Pleno de la corporación municipal sufre diversas modificaciones tras la renuncia, hace unas semanas, de Nicolás Navarro como edil de Economía y Hacienda, Desarrollo del Litoral, Proyectos Estratégicos y Nuevas Tecnologías, tras su nombramiento como viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Por ello, esta modificación supone la reestructuración del Gobierno municipal, donde la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, asume las concejalías de Economía y Hacienda y Nuevas Tecnologías; Juan Fernando Hernández toma posesión de la nueva área de Comunicación Institucional; José Peña la concejalía de Desarrollo del Litoral; y, por último, José Balderas asume las tareas relegadas al área municipal de Proyectos Estratégicos y Fondos Europeos.

García Chamorro no ha dudado en «felicitar a Mayte por su nuevo nombramiento como concejal del Ayuntamiento de Motril», una importante tarea de servicio público de la que «no dudamos aportará su gran visión y trabajo por continuar mejorando nuestra ciudad paso a paso», avalada por una «gran experiencia y conocimiento sobre Motril tras asumir, hasta ahora, el cargo de coordinadora del área de Educación».

Por otro lado, el Pleno municipal también ha aprobado el estudio de viabilidad económico-financiero para la concesión del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros en Motril. En este sentido, el teniente de alcalde encargado del área municipal de Movilidad, José Peña, ha explicado que, con este primer paso en la aprobación del estudio, va a permitir «crear la base de ese nuevo servicio», un servicio que, será renovado y traerá «más líneas y más rutas, con nuevos itinerarios y, por supuesto, también con nuevas tecnologías que lo transformarán en un medio más eficiente y mejor utilizado por la ciudadanía».

«Es importante destacar que es un servicio que, con este estudio económico, sustenta la base económica de este servicio y traerá una aportación municipal mayor que nos va a permitir crear ese compromiso que tenemos en la mejora de este servicio y, sobre todo, en la mejora de la movilidad urbana en nuestra ciudad. Por lo tanto, seguimos en el camino correcto y dando los pasos marcados que son esenciales y preceptivos a la hora de sacar la nueva licitación de servicios de bus urbano», ha aseverado el concejal José Peña.