«La mayoría del pueblo no les hace ni caso, entre cuatro partidos no fueron capaces ni de reunir a 200» El PP de Almuñécar ningunea la concentración en defensa del mercado y critica la «politización» de la plataforma convocante MERCEDES NAVARRETE Viernes, 23 noviembre 2018, 13:54

Al partido del gobierno de Almuñécar, el PP, no le inquieta la concentración en defensa del mercado que tuvo lugar en la tarde del jueves. Y mucho menos, les va a hacer cambiar de planes. Así lo han dejado claro en un comunicado en el que critican la «politización» de la Plataforma en Defensa del mercado , la convocante, y ningunean el respaldo popular que consiguió la protesta contra el proyecto del gobierno de Trinidad Herrera.

«Para el Partido Popular, la concentración en defensa del mercado tradicional demuestra, por un lado que el pueblo de Almuñécar no quiere lo que proponen Benavides, PSOE, Ciudadanos y Podemos, porque entre los cuatro partidos no fueron capaces de concentrar ni 200 personas, ni el 1% de la población de Almuñécar», valora el secretario general de los populares sexitanos, Manuel Pérez.

Por otro lado, el PP saca una conclusión clara: hay un pacto entre Convergencia Andaluza y PSOE de cara a las próximas elecciones Municipales, en el que también incluye a Ciudadanos y Podemos, los partidos sin representación municipal que apoyaron la movilización.

«El voto a PSOE a Ciudadanos o a Podemos sólo servirá para que Benavides vuelva a hacer de las suyas desde la alcaldía», asegura Pérez en el comunicado.

El portavoz del PP ha ironizado con el «chasco» que han debido de llevarse los partidos que apoyaron la concentración. «Se creían que iban a llevar a la plaza a más gente que el Viernes Santo en el Paso y no había ni 200 personas, espero que no sigan diciendo que la mayoría del pueblo quiere que se haga lo que ellos dicen, porque la mayoría del pueblo no les hizo ni caso», sentencia.