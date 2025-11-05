La Marina de Motril, elegida el mejor puerto deportivo de Andalucía en 2025

La Marina de Motril ha sido reconocida como el mejor puerto deportivo de Andalucía en 2025 por Navily, la guía náutica líder en Europa con ... más de 1.100.000 usuarios en todo el mundo. El ranking, elaborado a partir de más de 200.000 reseñas verificadas de navegantes, destaca a la marina motrileña por su calidad de servicios, hospitalidad y la atención excepcional a los visitantes.

La Marina de Motril se ha impuesto a otros puertos andaluces como el Puerto Deportivo de Estepona, el Puerto Deportivo de Aguadulce, el Club Náutico Sevilla o la Marina del Este, consolidándose como la joya del litoral granadino.

Según la valoración de los usuarios de Navily, lo que convierte a esta marina en un destino náutico de referencia es su atención personalizada y la calidez de su equipo. En palabras de la guía, desde el momento del atraque, los navegantes reciben una bienvenida amable y un servicio eficiente, con asistencia inmediata ante cualquier incidencia técnica o necesidad logística.

Además, ofrece instalaciones modernas y una amplia gama de servicios, entre los que destacan el popular restaurante Captain Morgan, el alquiler gratuito de bicicletas para explorar la zona, y talleres especializados en reparaciones y mantenimiento, recalcan.

«Lo que distingue a la Marina de Motril no es solo su ubicación privilegiada, sino su ambiente acogedor y la dedicación de su personal, que se esfuerza por garantizar una estancia cómoda y sin estrés para cada navegante», señala el informe de Navily.

El puerto de Motril dio un paso en su metamorfosis con la adjudicación en 2023 de la dársena náutico-deportiva y recreativa a Marina Motril y su socio Cuerva, única empresa que se presentó al concurso. La nueva dársena deportiva quedará abierta a la ciudad como el Muelle Uno de Málaga y en contacto con los núcleos urbanos hasta la Playa del Cable.