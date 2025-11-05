Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Marina de Motril. Javier Martín

La Marina de Motril, elegida el mejor puerto deportivo de Andalucía en 2025

El puerto granadino se alza con el primer puesto del ranking de la guía náutica Navily gracias a sus servicios de calidad y la dedicación de su equipo

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:15

La Marina de Motril ha sido reconocida como el mejor puerto deportivo de Andalucía en 2025 por Navily, la guía náutica líder en Europa con ... más de 1.100.000 usuarios en todo el mundo. El ranking, elaborado a partir de más de 200.000 reseñas verificadas de navegantes, destaca a la marina motrileña por su calidad de servicios, hospitalidad y la atención excepcional a los visitantes.

