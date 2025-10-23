La Mancomunidad mejora el saneamiento en Lobres para resolver problemas históricos en la red La intervención ha tenido lugar en la calle Federico García Lorca, donde se están iniciando las obras de renovación integral del saneamiento

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, junto al concejal de Lobres, Nelson Ligero, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Salobreña, Juan Francisco Gutiérrez, y la concejala del grupo Popular de la Villa, María del Carmen Vílchez, ha visitado esta mañana la calle Federico García Lorca, en Lobres, donde se están iniciando las obras de renovación integral del saneamiento.

Según ha explicado Caballero, «la Mancomunidad va a invertir unos 53.000 euros en esta actuación, que permitirá sustituir una red antigua, con un diámetro insuficiente y tramos a contraflujo que venían causando problemas de atascos y limpiezas continuas en las viviendas conectadas», destacando que «con la nueva conducción y el nuevo pavimento se eliminarán las molestias que sufrían los vecinos y se mejorará la calidad del servicio en la localidad».

La obra, adjudicada a la empresa Hermacasti por un importe de 53.874,20 euros (IVA incluido), se financia con cargo al remanente de tesorería del ente comarcal y cuenta con un plazo de ejecución de dos meses y medio. Los trabajos incluyen la demolición de los tramos antiguos, movimiento de tierras, instalación de la nueva conducción y posterior pavimentación de la vía, situada junto al colegio del núcleo urbano.

El proyecto, tramitado mediante procedimiento abierto, tiene como único criterio de adjudicación la reducción del precio del contrato, y exige a la empresa adjudicataria la presentación de un plan de calidad medioambiental que garantice la correcta gestión de residuos, la promoción del reciclado y el uso de materiales sostenibles.

Para finalizar, el presidente comarcal ha recordado que «esta actuación forma parte del compromiso de la Mancomunidad con la mejora de las infraestructuras hidráulicas en todos los municipios de la Costa Tropical, priorizando aquellas zonas donde los vecinos vienen sufriendo incidencias recurrentes y donde nuestras inversiones pueden ofrecer una solución definitiva».