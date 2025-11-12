Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mancomunidad inicia la 2ª fase de las conducciones del depósito de agua potable de Matagallares en Salobreña

Gracias a una inversión de 300.000 euros, dará servicio a toda la población actual y futura de Salobreña, así como a necesidades puntuales que puedan tener Almuñécar y Motril

Ideal

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:13

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, acompañado por el alcalde de Salobreña, Javier Ortega, el gerente de Aguas ... y Servicios, Alejandro Jurado, y el técnico de la concesionaria, Miguel Ángel Rodríguez, han visitado las obras que dan comienzo a la 2ª fase de las conducciones de agua potable que van desde el Depósito de Matagallares hasta el Depósito Antequera, que será renovado gracias a una inversión de 300.000€ aportada por Mancomunidad, ejecutada por Aguas y Servicios, y que dará servicio a todo el núcleo de Salobreña y, en un futuro, a zonas de Almuñécar y Motril.

