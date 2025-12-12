Mancomunidad confirma la aprobación definitiva de los presupuestos y anticipa cinco obras de inversión para 2026

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, ha confirmado que los presupuestos anuales han quedado aprobados definitivamente, tras concluir ... el plazo de alegaciones sin que se haya presentado ninguna. Con ello, el ente comarcal podrá comenzar el siguiente ejercicio con plena capacidad operativa para planificar nuevas inversiones en los municipios de la Costa Tropical.

Caballero ha explicado que este paso administrativo permite avanzar en la preparación del Plan de Obras 2026, destacando que «vamos a seguir trabajando en nuevos proyectos con cargo a los remanentes de tesorería, una vez liquidado el ejercicio».

Asimismo, el presidente comarcal ha detallado que la previsión actual contempla la ejecución de alrededor de cinco obras en distintos municipios, con una inversión estimada de entre 200.000 y 300.000 euros, una cifra que podría ajustarse ligeramente en función del resultado definitivo de la liquidación anual. Según Caballero, «podemos hablar de una inversión cercana a los 300.000 euros en obras que seguirán reforzando las infraestructuras hidráulicas de nuestra comarca».

En esta línea, ha recordado que la figura del remanente de tesorería ha permitido en los últimos años impulsar actuaciones muy necesarias en los municipios costeros, complementando el presupuesto ordinario de la institución y dinamizando la ejecución de proyectos que revierten directamente en la mejora del ciclo del agua.

Por otro lado, Caballero ha incidido en «el compromiso de la Mancomunidad con la planificación, la gestión rigurosa y la inversión equilibrada en los 20 municipios que conforman la Costa Tropical», subrayando que la estabilidad presupuestaria «es clave para seguir generando oportunidades, reforzar servicios públicos esenciales y avanzar en el desarrollo comarcal».

De igual modo, ha recordado la vocación reivindicativa de la institución, señalando que «continuaremos defendiendo ante todas las administraciones las infraestructuras estratégicas que necesita nuestra comarca, desde los espigones del litoral hasta las canalizaciones de Béznar-Rules y la mejora de las conexiones terrestres».

Para concluir, cabe destacar que la planificación detallada del Plan de Obras 2026 se dará a conocer una vez esté cerrada la liquidación del ejercicio en curso.