El maestro Luis Alberto

Luis Alberto hace los deberes de inglés con un lápiz de punta roma a las seis y media de la tarde en su terraza luminosa de la playa de Motril. «This is...», titubea. Le gusta quitarse las tareas pronto y ahora las hace con las piernas en alto para que descansen, porque los hierros están clavados, y pesan... y... de su boca no sale ni una queja. Ni un reproche. Ni un capricho. Es la madurez metida en un cuerpo de 12 años, con acondroplasia, al que le han hecho algunos arreglillos para medir 15 centímetros más. Dice que ha dolido pero que lo volvería a hacer de saber lo molesto que es que te tiren un milímetro de los huesos de las piernas cada día. Con sus doce años y sus mil de de vida recorrida, tan solo baja la mirada con tristeza cuando habla de lo que han sufrido sus padres.

«Papá, perdóname porque no te dejo dormir», le dijo una noche a su padre que había ido de Motril a Málaga para verlo y se tenía que ir temprano a trabajar. Aquí les traba la emoción al recordarlo... «¿Molestarme a mí?», expresa Luis padre con los ojos acuáticos.

El 5 de octubre del año pasado Luis Alberto Mota decidió operarse para crecer 15 centímetros. Ese día comenzó un pequeño calvario en el que se levantaba a las seis de la mañana y su madre le daba, con los dientes apretados, una vuelta de tuerca a sus hierros para que le estirasen los huesos un milímetro. Luego venían las curas –porque la piel tenía que ir dando de sí y las heridas estaban abiertas– y un rato de fisio en el que sufrir. «Le decía de todo, le llamaba por su nombre completo... ¡María José!....», recuerda divertido Luis Alberto que solo tiene palabras de agradecimiento a su fisioterapeuta que le volvió a enseñar a caminar.

Por las tardes, Luis Alberto daba clases con una seño y hacía los deberes porque ha estado ocho meses en Málaga sin poder acudir a su colegio de Motril. Y nada... después de todo ese tiempo pasando dolores, con obligaciones de adulto, este chaval ha sacado ocho sobresalientes y dos notables. Pero él no cuenta nada. Hay que sacárselo con preguntas concretas. Luis Alberto tiene la humildad de aquellos que hacen cosas grandes sin darle importancia.

En Málaga le hacían sus cuidados médicos en el Clínico, donde se operó, y como para esta familia le era imposible pagar un alquiler en la ciudad malagueña durante tanto tiempo, estuvieron viviendo en la Fundación Ronald McDonald, donde habitan niños enfermos que tienen que pasar largas estancias cerca del hospital y que tienen el apoyo de voluntarios que aportan alegría a cambio de nada. O de todo.

En estos ocho meses Luis Alberto ha tenido en todo momento a su lado a su madre Silvia. «He hecho de médico, enfermera, seño, cuidadora...», relata el niño. Ha hecho de madre. Y mientras, Luis ha cuidado de Claudia, la hermana de siete años de Luis Alberto, en Motril.

Silvia cuenta la dureza de la situación y cómo su hijo era capaz de sobreponerse. No lo tienen entre algodones. Le hablan muy claro. «Ahora viene la operación de quitar los hierros y poner unos anclajes por dentro, después la de los brazos y luego otra de piernas por si quisiera crecer más... yo no sé si ésta la repetiría», dice esta madre que no quita la sonrisa del que ya ha pasado el mal trago.

A Luis Alberto se le ponía mala la barriga de tanta pastilla y no querían recurrir a la morfina. «El ibuprofeno, el nolotil... ya no me hacían nada... y sí, duele», expone el niño que cuenta esto con el mismo tono de alegría con el que habla de sus amigos nuevos en el instituto al que va, que no es el que le correspondía, pero que es en el que hay un monitor para ayudarle.

«He llegado a verle morder los puños de la sudadera por no gritar... algunas noches me veía dormir y no me despertaba o lo hacía cuando ya no podía más y bajar el nivel de dolor desde tan arriba era complicado», se acuerda Silvia que sigue sonriendo porque ahora ve a su hijo feliz. «Él siempre tuvo claro que quería operarse y ha ganado calidad de vida y autonomía», dicen como resumen a toda esta heroicidad en la piel de un niño.

La acondroplasia nunca había limitado a Luis Alberto que lo mismo le daba con la chancla al telefonillo que pedía ketchup en una hamburguesería pegando saltos detrás del mostrador. Pero ahora, se asoma por la barandilla de su terraza y ve. Y levanta el dedo en señal de 'ok' y de victoria. Porque ve lo que pasa ahí fuera sin ayuda. Y va al ascensor y le da él solo al botón y le encanta hacer ese viaje hacia su autonomía. Ahora, cuando se opere los brazos podrá echarse solo desodorante y cuidar de su aseo personal por completo. Ah y quiere ser maestro, «con el sueldo de un ministro y el trabajo de un cura». Es un grande. Y bromea sin parar y tiene el humor inteligente y la sonrisa de niño y una boca que arruga y unos hombros que levanta cuando le piden que se defina. No lo sabe. Tan solo se siente Luis Alberto. Un héroe discreto y feliz.