Madres de un colegio motrileño protestan por unas obras con amianto junto al centro Las madres de los alumnos del colegio Cardenal Belluga visitaron ayer la zona de la obra. / R.A. La demolición del antiguo depósito de la grúa, de propiedad municipal, ha provocado las quejas de las familias ante la falta de información REBECA ALCÁNTARA MOTRIL Martes, 16 octubre 2018, 01:59

Las madres de los alumnos del colegio de Educación Primaria e Infantil Cardenal Belluga de Motril están preocupadas. Desde hace una semana se están realizando obras en una zona colindante al centro, donde hay presencia de amianto. Al margen de un pequeño cartel donde hay un aviso de que en el interior del antiguo depósito de grúa se está manipulando amianto, nadie había avisado al centro ni a los padres que diariamente pasan por esta zona para llevar a sus hijos a clase.

Ayer, estas madres se fueron al Ayuntamiento a exigir explicaciones y lograron, al menos, un compromiso: se informará diariamente al centro de los horarios de derribo.

Antes de las once de la mañana de ayer, un grupo de una decena de madres de alumnos del Cardenal Belluga llegó al edificio consistorial en busca de una explicación. La demolición del antiguo depósito de la grúa municipal estaba causando desde hacía días ruidos y molestias a los alumnos del centro. El polvo que se levantaba por la obra afectaba a los pequeños y además se estaba manejando amianto, un componente de materiales de construcción que puede provocar dolencias respiratorias.

Las madres se reunieron con varios miembros del gobierno local para exigir una solución ante una situación que, a su juicio, pone en riesgo la salud de sus hijos. Tras exponer sus quejas, visitaron la zona acompañadas de varios concejales. Allí, los responsables de la empresa adjudicataria aseguraron que se estaba cumpliendo con todo el protocolo y mostraron la documentación que demuestra que cumplen con todos los requisitos de seguridad en el proceso de manipulación del amianto. Sin embargo, ni siquiera la visita y los documentos terminaron de convencer a unas madres que no entienden dos cosas: que la obra no se haya hecho durante las vacaciones de verano, periodo no lectivo; y que una vez empezada no se haya dado al centro educativo la información necesaria.

Dos de ellas apuntaron que sus hijos padecían asma y que respirar el polvo que se genera con cada día por el derrumbe de los edificios del antiguo depósito les está provocando problemas respiratorios.

Las familias estuvieron acompañados por el director del colegio. Todos coincidían en que el principal problema en este asunto había sido la ausencia de información. Ante esta situación, el responsable de Limdeco y teniente alcalde de Economía, Francisco Sánchez Cantalejo, logró que la dirección técnica de la obra se comprometiera a explicar diariamente las actuaciones previstas por realizar. Así, si va a haber demolición durante las horas de clase, los padres podrán decidir si quieren o no llevar a sus hijos a clase.

Sobre el amianto, ya se han retirado todas las placas, aunque permanecen precintadas en el solar del antiguo depósito y serán trasladadas en los próximos días. Los responsables de la obra apuntaron, además, que se ha encargado un informe de medición de residuos en el aire, obligatorio cuando se manipula amianto, y que en cuanto tengan los resultados se los comunicarán a los padres de los niños del colegio Cardenal Belluga.

A pesar de las explicaciones, las madres quisieron dejar constancia de sus quejas. Por este motivo redactaron dos escritos, uno que se presentó en el Ayuntamiento y otro que se remitirá en la Delegación de Educación. No están del todo convencidas de que no haya habido opciones de contaminación para sus hijos y no entienden que desde el primer momento no se les dieran todos los datos.

La obra de demolición comenzó el pasado lunes y se prolongará, si no hay ningún imprevisto, hasta la próxima semana.

PP exige responsabilidades

El PP también quiso ayer pedir responsabilidades por lo ocurrido. A través de una nota de prensa, los populares pidieron la dimisión de Mercedes Sánchez, responsable de Educación en el Ayuntamiento, por su «incompetencia».

«Alguien tendrá que asumir responsabilidades en algo tan sumamente grave, la salud de nuestros hijos es lo primero y las garantías en los centros educativos de nuestros niños debe de ser una prioridad para cualquier dirigente político y si no es así que se marche», dijo la vicesecretaria general del PP de Motril, Ángeles López .

«Entendemos que estas obras son lo suficientemente importantes y cercanas al colegio para que el Ayuntamiento hubiese informado a los padres y al propio centro, más aún sabiendo que hay presencia de amianto», apostilló.