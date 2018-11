Luis Aragón no repetirá como cabeza de lista del partido socio de gobierno del PP en Almuñécar Javier García Fernández recibe el simbólico testigo en forma de balón por parte de Luis Aragón en el campo de fútbol. / Javier Martín Tras ocho años en el gobierno sexitano, el líder de 'Más Almuñécar' da un paso atrás de cara a las próximas municipales y pasa el testigo a Javier García Fernández MERCEDES NAVARRETE Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:32

Dice que no da un paso atrás, sino al lado, porque sus compañeros pueden seguir contando con él y con su experiencia, pero después de ocho intensos años de gobierno como socio del PP en el Ayuntamiento de Almuñécar, Luis Aragón cree que ha llegado el momento de pasar el testigo como líder de 'Más Almuñécar'. El actual concejal de Deportes y Medio Ambiente no encabezará las listas de su partido para las próximas elecciones Municipales de mayo de 2019, según ha confirmado a IDEAL.

Tampoco la otra concejala de'Más Almuñécar', Olga Ruano, actual responsable del Área de Cultura, repetirá con esta formación para las próximas Municipales, aunque deja la puerta abierta a unirse a otro proyecto político... «No se puede decir de este agua no beberé», comenta.

Los dos concejales de Más Almuñécar han sido socios de gobierno del PP en el Ayuntamiento sexitano durante el pasado mandato y el actual. Ocho intensos años de gobierno, a los que Aragón suma los cuatro anteriores que estuvo «machacándose» en la oposición, han sido suficientes para el político sexitano, que deja la primera línea.

En el primer mandato, Aragón y Olga Ruano defendieron las siglas del PA y hace cuatro años surgió el proyecto local de 'Más Almuñecar', a raiz de que la formación de Juan Carlos Benavides recuperara las siglas andalucistas.

Si la gestión de Aragón se puede cuestionar, lo que pocos pueden poner en duda es su dedicación. Está disponible de lunes a domingo. «Ser servidor público es agotador y llevo ya muchos años en primera línea. Si le dedicas a esto el tiempo que le tienes que dedicar al final es inevitable quemarse porque la vida personal se resiente... necesito que otro la iniciativa y que el proyecto se renueve», admite.

Su renuncia a repetir como candidato la planteó en la reunión de la ejecutiva de Más Almuñécar, «a pesar de que los compañeros querían que siguiera».

Aragón abandonará la primera línea política, además de con las manos limpias –que es lo que se le presupone a un político, como el valor a los toreros– «con la cabeza alta», y satisfecho de la gestión que ha realizado en dos áreas «muy complicadas» y que considera «revitalizadas». «A mis compañeros les he dicho que me siguen teniendo a su disposición, pero del 2 al 24 de las listas, no al frente. Estoy dispuesto a aportar mi experiencia pero es el momento de que lleguen otras ideas. La ciudadanía pide caras nuevas, energías nuevas que no nos apoltronemos en los sillones», apunta.

«He vivido una etapa preciosa de servicio público, un recuerdo para los restos, pero yo no voy a ser capaz de mantener este ritmo, de entregarme al mismo nivel por lo que hay que dar un paso atrás y ayudar de otra manera», señala.

El testigo al frente de Más Almuñécar lo recoge Javier García Fernández, el actual secretario de grupo. Tiene 30 años, es arquitecto técnico y será el cabeza de cartel para las próximas municipales en las que el partido crece y también presentará candidaturas en Motril y Salobreña, donde ha integrado a las antiguas agrupaciones del PA.