«Llevábamos cinco años sin ver un camión de riego en Playa Granada» MERCEDES NAVARRETE La 'Operación limpieza' sorprende a la zona más turística de Motril que cumple sus primeros 15 días con barrido y baldeo diario tras años de abandono MERCEDES NAVARRETE Martes, 7 agosto 2018, 01:55

De limpiar cuando se podía, a barrer y fregar diariamente las calles de lunes a sábados. Así ha cambiado el panorama este verano 2018 en la zona más turística de Motril, Playa Granada, que –aunque cueste creerlo– no solo no tenía limpieza diaria sino que arrastraba un déficit del servicio que provocaba protestas, especialmente en verano, cuando se abren los apartamentos de segunda residencia y el barrio se llena de vida. El Ayuntamiento ha afrontado el problema del déficit de limpieza otorgando la concesión del servicio en Playa Granada, Playa de Poniente y los barrios portuarios a una empresa privada, FCC, ya que la empresa pública Limdeco, que lleva años sumida en una crisis, no daba más de sí.

El 'espectáculo inicial

No es que de repente las calles de Playa Granada y la playa de Poniente brillen, pero al menos, ya se están limpiando. Y se nota. Comenzaron el 14 de julio y los primeros días fueron un espectáculo. A los bañistas y vecinos de la zona solo les faltó aplaudir a los operarios que comenzaron a retirar la basura acumulada durante meses en los laterales de la calle peatonal que da acceso a la conocida como playa de 'Los Alemanes', donde está el Hotel Playa Granada Club Resort. La llegada de los operarios de limpieza sorprendió a los residentes en la zona que no pararon de saludarles y darles la bienvenida: «¡Por fin!», «¡qué ganas teníamos de veros por aquí!». La empresa ha continuado el plan de choque de retirada de hierbas en la zonas de Poniente y Santa Adela y aunque la tarea a la que se enfrentan en la zona es titánica –había nidos de suciedad por todas partes– en estos primeros 15 días, se va evidenciando el cambio. «La zona del hotel Elba no se había limpiado en años, es mucho trabajo el que tenemos», explican dos operarios de FCC ante una hilera de 29 sacos de hierbas retiradas de este punto de la playa de Poniente.

Lo de que por fin están limpiando es uno de los temas de conversación este verano en chiringuitos y piscinas de las urbanizaciones. Y en el quiosco de prensa de Osvaldo y Gilda, epicentro de Playa Granada.

«Aquí limpiábamos nosotros mismos, es terrible la mugre, incomprensible en una zona turística. Hasta ratas hemos llegado a ver que hacían nidos en las palmeras. La basura se acumulaba durante semanas, ahora por fin se nota algo. De la nada a algo ya es mucho», valora Osvaldo Bruza, propietario del quiosco, que pide que no cesen las mejoras y que sigan con la jardinería o las fuentes de las rotondas, que también llevan años sin agua. Satisfechos, aunque también expectantes y vigilantes están los representantes de la Asociación Vecinal de Playa Granada, que acaba de reactivarse bajo la presidencia de Rafael García Luján. «Llevábamos cinco años sin ver un camión de riego», resume García Luján, que lógicamente se alegra de los pasos adelante que se están dando, aunque se necesiten más. «Están podando palmeras por primera vez en años, se está eliminando las acumulaciones en los contenedores... la mejora es significativa. Partíamos de menos diez y se nota. Queda mucho por hacer, pero vamos en la línea adecuada», valora el presidente de los vecinos, que recuerda que en la zona turística de Motril se ha soportado «un silencio en limpieza terrible» durante años, por decirlo suavemente. En las calles más transitadas de la playa, las aceras que van desde la zona de Los Moriscos hasta los Alemanes, hay muchas manchas en el suelo y también huellas de incivismo con objetos y bolsas fuera de los contenedores, como en todo Motril, pero ya no se ven los nidos de basura que se podían encontrar hace apenas quince días. Además, desde la Asociación de vecinos han pedido una reunión al teniente alcalde responsable del servicio de Limpieza, Francisco Sánchez Cantalejo, para estrechar lazos de colaboración. «Queremos tener información directa de cómo se van a llevar a cabo los trabajos y también colaborar con la empresa de limpieza, nosotros conocemos las calles mejor que nadie y las zonas problemáticas y podemos ayudar», apunta García Luján.

El Ayuntamiento de Motril adjudicó a la empresa FCC los trabajos de limpieza de los sectores de Playa de Poniente, Playa Granada y los barrios de Varadero y Santa Adela, por la vía de emergencia para que empezaran a trabajar este verano, mientras se resuelve el recurso que ha interpuesto una empresa al contrato definitivo. El presupuesto de este contrato es de 64.000 euros al mes y una vez se resuelva el recurso pasará a funcionar la empresa que se quede la concesión definitiva, por 358.000 euros. Además de estos sectores la concesión definitiva incluye la limpieza de los polígonos industriales, otro de los grandes olvidados.

«Para poder seguir limpiando mejor Motril y que no cueste más al ciudadano hay que pagar deudas y ahorrar. Es la única manera de conseguir gestionar mejor los fondos de limpieza y es lo que estamos haciendo. Vamos más lentos de lo que nos gustaría pero ya estamos viendo los resultados y en esa línea vamos a seguir», valora el teniente de alcalde Francisco Sánchez-Cantalejo.