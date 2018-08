La llegada de casi 300 inmigrantes en dos días «desborda» a la policía, según el SUP

La llegada de inmigrantes a la costa granadina no cesa. Cerca de doscientos subsaharianos fueron trasladados ayer al puerto de Motril tras rescatar cinco embarcaciones en aguas del mar de Alborán. A estos hay que sumar el casi un centenar que llegó a la ciudad el sábado. Parte de los migrantes están retenidos en el pabellón habilitado ante la falta de espacio en el CATE ( Centro de Atención Temporal a Extranjeros. El portavoz del SUP (Sindicato Unificado de Policía), Juanma Aguado, aseguró que la situación es insostenible y que los agentes están «desbordados». Aguado afirmó que los policías que estaban ayer de servicio se tuvieron que dedicar exclusivamente a la atención de estas personas, y aún así, no daban a basto.

El verano está siendo complicado en las costas españolas. Los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, a fecha de 31 de julio, indicaban que un total de 22.301 inmigrantes habían sido rescatados de pateras y traídos a territorio nacional, un 157% más que en el mismo periodo de 2017. Pero esa cifra ya se queda vieja, porque el número de personas que se lanzan al mar cada día no deja de crecer, como demuestra el hecho de que en sólo un fin de semana casi 300 subsaharianos hayan sido traídos al puerto motrileño.

La consecuencia es que los funcionarios encargados de la gestión de este fenómeno no pueden hacer frente a la atención de estas personas en condiciones óptimas. Aguado dijo ayer que sólo el traslado de los migrantes al pabellón o a centros sanitarios ya suponía un volumen de trabajo enorme, teniendo en cuenta que sólo había seis policías nacionales por turno. Lamentó que no daban a basto ni para hacer las reseñas de los subsaharianos que iban llegando a la ciudad.

El portavoz del SUP no entiende que se haya llegado a esta situación. Aseguró que era previsible este incremento de los flujos migratorios hacia nuestras costas y dijo que ya el año pasado la cifra de funcionarios era insuficiente.

No entiende que no haya un catálogo que se adapte a las necesidades específicas de Motril y exigió que, al menos, llegados a este punto se contemple que venga una dotación de agentes en comisión de servicio, aunque dejó claro que no es lo ideal.

Aguado consideró que la situación no es buena ni para los ciudadanos, a los que no se puede dar una atención adecuada, ni para los propios agentes que se están «poniendo en riesgo» teniendo que asumir un volumen de trabajo «más que excesivo».

«No hay manos ni para hacer las recepciones», lamentó el portavoz del SUP, que vaticinó que esta realidad no es puntual, sino que va a seguir repitiéndose en los próximos días.

La jornada de ayer fue especialmente complicada para agentes y voluntarios de Cruz Roja.

Según informaron fuentes de Salvamento Marítimo, el centro de coordinación de Emergencias de Almería recibió varias llamadas alertado de la salida de un número indefinido de neumáticas, por lo que se movilizó al buque SAR Mastelero, la Guardamar Polimnia, el avión Cóndor 4 del Frontex, el Sasemar 101 y la patrullera Río Segura de la Guardia Civil.

El SAR Mastelero rescató a 52 personas de una neumática (entre ellas once mujeres y un menor) y transbordó a las 59 (47 varones, diez mujeres y dos menores) de otra que había sido rescatada por la patrullera Río Segura.

La Guardamar Polimnia localizó en las inmediaciones de la isla de Alborán a otras tres embarcaciones con 38, 35 y 5 personas en su interior.

Dos microondas para calentar la comida de 200 personas

El portavoz del Sindicato Unificado de Policía(SUP), Juanma Aguado, afirmó ayer que los agentes tienen que encargarse hasta de calentar la comida de los migrantes que están en el pabellón. Consideró que este hecho es una muestra de que el volumen de trabajo al que se están enfrentando es excesivo. «Hay dos microondas para calentar la comida de más doscientas personas», apuntó, al tiempo que explicó que sólo dos policías están en este polideportivo. El SUP no entiende que a estas alturas aún no se haya dado una respuesta a una situación tan desbordada.