Una librería de Almuñécar, que lleva repartiendo premios cuatro años consecutivos, vende el Gordo y un quinto Son una familia que transmite felicidad y ese es el secreto de su éxito. / Javier Martín En este establecimiento son felices entregando premios y ya vendieron el Gordo en 2012 LAURA UBAGO Almuñécar Sábado, 22 diciembre 2018, 16:39

El buen rollo debe llamar a la suerte. Esa es la conclusión a la que se puede llegar tras una visita fugaz a la librería Jofi de Almuñécar. Llevan entregando premios de la Lotería de Navidad cuatro años consecutivos. Y están felices, de esa alegría que hace pensar por un momento que les ha tocado a ellos.

En esta papelería de Almuñécar han repartido en este sorteo dos décimos de un quinto premio (29031) y otros dos décimos del Gordo (03347), en total, 812.000 euros.

Están pletóricos. Tanto que lo mismo reparten anís, que brindan con champán, que no paran de hacerse fotos y de recibir vecinos que quieren contagiarse de la alegría que derrochan los Gamarra González. El truco, dice una de las propietarias, María Teresa, es transmitir ilusión. El truco, se lo han cogido bien al sorteo de Navidad. Llevan cuatro años consecutivos entregando premios, un quinto premio en 2015, 2016, 2017 y ahora en 2018. Y el Gordo, dos décimos en este sorteo, y en 2012.

Son unos repartidores de premios profesionales y tienen una pared de cuadros que recogen estos números de la suerte. Pocos más le caben, pero tienen intención «de colgarlos por el techo», si hace falta.

Están María Teresa, Josefina, la madre, Nicolás, el hermano, Antonio Joaquín, el marido y Beatriz, la prima, que tenía la ventanilla abierta y seguía despachando El Niño, rodeada de enhorabuenas.

En este despacho tienen una tele 'oficial' conectada con Loterías, en la que aparece el premio que has entregado en cuanto lo confirman. Pero la tiene rota y apagada, y les da igual, esperan con ilusión al representante de este sorteo, de Granada, que tiene que llegar con el cartel. «Ha sido mi culpa, cuando iba a salir para acá con los carteles de los premios le he dicho que se esperara, que no hay dos sin tres», bromeaba María Teresa, que tenía la sonrisa casi tatuada.

Hay rumores

¿Quién tiene ahora 812.000 euros en Almuñécar? «bueno, rumores ya hay, pero nada confirmado», explicaba María Teresa. En esta librería están muy contentos porque venden mucho, tanto a almuñequeros como a turistas. «El otro día, un guía turístico se paró en la puerta y le dijo al grupo: y esta es una librería donde toca mucho la lotería... se nos llenó esto en un minuto», recuerdan con mucha alegría.

En Jofi son positivos y creen en la suerte. Tienen una máquina expendedora de décimos, que les da para muchas anécdotas. «Hay veces que cuando has sacado el número el que lo iba a comprar no lo quiere y se lo queda el de atrás. Un día, me llegó un cliente y me dijo: dile al que rechazó su décimo que me han tocado 5.000 euros gracias a él porque yo estaba detrás en la cola y me lo quedé», y se parten de risa, por lo caprichosa que puede ser la suerte, que se ha pegado a esta familia bien avenida, que sonríe a la vida, y que confía en que, ¿por qué no? , les puede tocar a ellos repartir un premio gordo, el mismísimo Gordo.