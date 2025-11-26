Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Policía Nacional en la finca donde vivía la víctima. Javier Martín

Libertad para la expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril

Presuntamente encubrió el crimen; el supuesto autor material, dueño de la finca donde vivía la víctima, ha sido enviado a prisión

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:13

Comenta

La expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril en julio de 2024, cuyo arresto se produjo el pasado lunes, ha quedado ... en libertad provisional. Fuentes judiciales consultadas por este medio informan de que el otro detenido, el que sería el presunto autor material -dueño de la finca donde vivía la víctima- ha sido enviado a prisión provisional después de pasar a disposición judicial este miércoles.

