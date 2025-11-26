Libertad para la expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril

La expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril en julio de 2024, cuyo arresto se produjo el pasado lunes, ha quedado ... en libertad provisional. Fuentes judiciales consultadas por este medio informan de que el otro detenido, el que sería el presunto autor material -dueño de la finca donde vivía la víctima- ha sido enviado a prisión provisional después de pasar a disposición judicial este miércoles.

La Policía Nacional detuvo el pasado lunes a estas dos personas por el homicidio de la mujer de 47 años que fue hallada muerta en una caravana en Motril el 18 de julio de 2024. Tal y como ha podido saber IDEAL por fuentes próximas a la investigación, se trata de su expareja, de 52 años, y el dueño del terreno en el que se encontraba el vehículo, de 67 años. El segundo sería supuestamente el autor material y el primero, el exnovio, el que al parecer lo encubrió. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la comisaría de Policía Nacional en Motril.

El cadáver fue descubierto un jueves por la tarde -su expareja dio aviso a las autoridades del hallazgo del cuerpo- y la autopsia reveló días después que presentaba signos de una muerte violenta compatible con un homicidio.

La Asociación La Volaera de Granada atendió a la víctima en varias ocasiones. Según indicó el colectivo, se sentía «amenazada» por su expareja. De hecho, entregaron a la Policía Nacional audios y mensajes de WhatsApp en los que se retrataba, decían, una «situación crónica de maltrato». Unos días después, su expareja fue condenada por maltrato habitual a una pena de 50 días de trabajo en beneficio de la comunidad y ocho meses de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima –sin ser ya necesaria, puesto que estaba ya muerta–. La condena se basaba en hechos del pasado, no por la investigación de la muerte.

En este sentido, fuentes próximas a la investigación señalaron a este periódico que fue él mismo el que dio aviso a las autoridades del hallazgo del cuerpo. Se le tomó declaración, pero no fue detenido entonces, ya que no se encontraron indicios que lo involucraran. Asimismo, vecinos de la zona relataron cómo unos agentes encontraron a quien fuera su pareja y al dueño del terreno en la zona días después.