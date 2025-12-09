La Junta se muestra abierta a colaborar para que Rules «deje de ser la piscina más grande de Europa»

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha incidido este martes en que la Junta de Andalucía está abierta a ... colaborar y «dispuesta a sentarse hablar y echar una mano» al Gobierno en el marco de las obras declaradas de interés general del Estado en las conducciones de la presa de Rules, en la costa de Granada, y que el embalse «deje de ser la piscina más grande de Europa».

Así lo ha apuntado a preguntas de los periodistas en Almuñécar, donde el titular andaluz de Agricultura ha visitado la obra de optimización del uso de las aguas regeneradas de los terciarios y la intervención de mejora en regadío de la estación depuradora de La Herradura.

«Lo que no puede pretender» el Gobierno central es que «la Junta de Andalucía venga a asumir lo que no es nuestra competencia cuando, es evidente, nosotros tenemos todavía mucha tarea pendiente en la zona», ha aseverado Fernández-Pacheco.

El titular andaluz de Agricultura ha hecho alusión a que el Ministerio para la Transición Ecológica «prometió a los agricultores que iba a financiar a través de fondos europeos» las actuaciones si bien, ha proseguido Fernández-Pacheco, «el problema es que no presentaron los proyectos a tiempo y se les acabó el plazo».

«Esos fondos europeos que estaban reservados para construir los desglosados que garantizarían que el agua de Rules llegara a los agricultores» se perdieron, ha añadido, «por la dejadez del Gobierno de España», que es la Administración que «tiene que dar una solución».

Desde la Junta de Andalucía «estamos dispuestos a colaborar», poniendo «nuestro granito de arena para que Rules deje de ser la piscina más grande de Europa y se convierta en una balsa que ayude al regadío y a los agricultores de la zona».

Ha de hacerlo una vez que «quien es competente mueva ficha», y «hasta ahora el Gobierno de España no ha puesto ni un modelo de financiación, ni un proyecto de colaboración, ni nada de nada que desbloquee el problema de las conducciones de Rules y que venga a solucionar esa promesa que ya hicieron en su día y que están incumpliendo de manera reiterada».