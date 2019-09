La Junta mantiene que prioriza la depuración de las aguas de la Costa La Mancomunidad en la inauguración de la EDAR de Albuñol / Rebeca Alcántara La delegada de Agricultura entiende la «preocupación de alcades y vecinos» por los vertidos y asegura que hay 100 proyectos para construir depuradoras en marcha P. G-T. Motril Sábado, 7 septiembre 2019, 14:23

La delegación territorial de la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía ha evitado pronunciarse sobre la denuncia de Fiscalía a siete alcaldes de la Costa Tropical por verter aguas residuales a cauces urbanos. La delegada de Agricultura, María José Martín Gómez, ha asegurado que la Junta de Andalucía está «haciendo todo lo posible» para solventar la falta de depuración de aguas que afecta a un centenar de municipios de la provincia. «Para el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, he de recordar que llegamos hace apenas seis meses, la depuración en la Costa y en cada uno de los municipios de la provincia es una prioridad absoluta. En los últimos meses se han adjudicado y licitado distintas obras«, ha manifestado.

Sobre la situación en la que se encuentra los municipios de la Costa Tropical, la delegada ha declarado que «la mayoría de los municipios están depurando sus aguas y los que no tienen proyectos elaborados que están en distintas fases». Martín ha señalado que la Junta ha adjudicado las obras para construir el conductor de Molvízar, uno de los municipios denunciados por Fiscalía, y ha destacado que los proyectos de Jete, Otívar y Lentegí se encuentran en fase de información pública. Además, la delegada ha declarado a IDEAL que los proyectos de Vélez de Benaudalla, Guájares, Ítrabo y La Mamola se están redactando.

« La depuración de los pequeños núcleos de población llegarán en su día, ahora estamos haciendo los más importantes. No hemos cesado ni un minuto en intentar que esos municipios tengan cuanto antes su depuradora y puedan generar seguridad a los ciudadanos como a los alcaldes que están preocupados, como no podía ser de otra manera. Estamos trabajando para darle solución», ha reiterado.

La Junta de Andalucía tiene un total de 100 proyectos de depuración en distintas fases en toda la provincia. El plan para mejorar y construir nuevas infraestructuras se sufragará con el canon de depuración de agua. La delegada ha mantenido que durante los años que el PSOE gobernó la Junta de Andalucía se había recaudado 730 millones de euros para la ejecución de mejoras y la inversión utilizada en toda la comunidad autónoma no llegaba a 200 millones. «En el caso de Granada, vamos a recibir bastantes medios para seguir con los proyectos de Huétor Tajar y Zújar, obras ya iniciadas, y los proyectos de los Vados y el área Metropolitana». «Es para nosotros indispensable sacar estos 100 proyectos adelante. No podemos hacer en 4 meses lo que no se ha hecho en quince años. Agilizaremos todos las depuradoras que podamos en esta legislatura», ha concluido.