La Junta invierte más de 5,2 millones de euros en la mejora de los centros educativos de Motril

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Granada, María José Martín Gómez, ha presentado hoy en ... el Ayuntamiento de Motril, junto a la alcaldesa Luisa María García Chamorro, el balance de inversiones educativas previstas para la ciudad y su comarca.

En total, la Costa granadina recibirá más de 11,4 millones de euros, de los cuales más de 5,2 millones corresponden específicamente al municipio de Motril, lo que la delegada ha calificado como «una apuesta firme y sostenida por la mejora de los centros educativos de la ciudad».

Durante su intervención, Martín Gómez ha destacado la inversión destinada al confort térmico, uno de los bloques más relevantes del plan, que supone cerca de medio millón de euros exclusivamente para los centros de Motril. Esta cuantía permitirá instalar nuevos sistemas de climatización eficientes, renovar carpinterías y ventanas, incorporar sombreados y soluciones pasivas, y mejorar las condiciones interiores de aulas y espacios comunes. La delegada subrayó que «esta inversión en confort térmico es una respuesta directa a una reivindicación histórica de las comunidades educativas de Motril. No hablamos de actuaciones puntuales, sino de un proyecto estructural que garantizará aulas más seguras, saludables y adaptadas al clima real del territorio».

En materia de infraestructuras, la Junta ejecuta en Motril 2,3 millones de euros en obras ya en marcha, destinadas a reformas integrales, ampliación de espacios docentes, mejora de patios, accesibilidad universal y renovación de instalaciones esenciales. Además, se encuentran en trámite otros 700.000 euros para nuevas actuaciones que comenzarán en los próximos meses, priorizando los centros con necesidades más urgentes y aquellos que esperaban intervenciones de mayor envergadura.

La delegada detalló también la llegada de recursos a través de los Fondos Europeos Next Generation – Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR). Estos fondos han permitido dotar a los centros de Motril de equipamiento informático de última generación por valor de 1,1 millones de euros, incluyendo paneles digitales, impresoras 3D, ordenadores portátiles y chromebooks. Según Martín,«esta inversión está transformando la metodología en las aulas y situando a los centros motrileños en la vanguardia de la digitalización educativa».

En el ámbito de la Formación Profesional, Motril ha recibido 72.000 euros destinados a reforzar ciclos estratégicos como Imagen para el Diagnóstico, Desarrollo de Aplicaciones Web o Vehículos Híbridos, especialidades muy demandadas por el tejido productivo de la comarca. Estas actuaciones consolidan la oferta de FP como un motor de empleo y cualificación en la Costa.

La delegada ha recordado que la inversión educativa llega también al ámbito cultural. El Conservatorio Profesional Antonio Lorenzo ha recibido 18.150 euros para la adquisición de nuevos instrumentos musicales, mejorando la calidad de la enseñanza artística y la dotación del centro.

Martín Gómez ha subrayado que todas estas inversiones «demuestran el compromiso de la Junta de Andalucía con la comunidad educativa de Motril y su comarca, un territorio estratégico que está creciendo y necesita centros bien equipados y preparados para el futuro».

La alcaldesa Luisa María García Chamorro ha agradecido el esfuerzo de la Delegación y ha asegurado que estas actuaciones «dan respuesta a necesidades reales de los centros, muchas de ellas esperadas durante años y hoy convertidas en proyectos concretos y financiados».