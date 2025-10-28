Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fotografía de una trampa en una finca de Motril. IDEAL

La Junta instala diez nuevas trampas de monitoreo para detectar al escarabajo en las fincas de la Costa

Las trampas Crosstrap Mini utilizan atrayentes naturales para capturar al insecto y se colocan en puntos estratégicos desde Motril hasta La Herradura

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Martes, 28 de octubre 2025, 23:45

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía intensifica las medidas para combatir la plaga del escarabajo. Desde el ... departamento de Sanidad Vegetal de la Junta informan que para reforzar el control, se han instalado diez nuevas trampas de monitoreo que se suman a las más de treinta ya operativas en la zona.

