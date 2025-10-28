La Junta instala diez nuevas trampas de monitoreo para detectar al escarabajo en las fincas de la Costa

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía intensifica las medidas para combatir la plaga del escarabajo. Desde el ... departamento de Sanidad Vegetal de la Junta informan que para reforzar el control, se han instalado diez nuevas trampas de monitoreo que se suman a las más de treinta ya operativas en la zona.

Las trampas Crosstrap Mini utilizan atrayentes naturales para capturar al insecto y se colocan en puntos estratégicos desde Motril hasta La Herradura, pasando por Los Guájares, Río Verde y el Guadalfeo. Las muestras recogidas se analizan cada quince días para evaluar la evolución de la plaga y ajustar las medidas de control. Además, en las fincas afectadas se aplican acciones fitosanitarias obligatorias, que incluyen la tala selectiva o completa de árboles infestados y la eliminación de restos mediante quema controlada o trituración fina.

El escarabajo es difícil de controlar porque no se alimenta directamente de la madera, sino del hongo que transporta (Fusarium euwallaceae), el cual introduce en los árboles al excavar túneles en el tronco. Los técnicos explican que el insecto puede permanecer oculto durante 6 u 8 años antes de ser detectado, ya que sus síntomas se parecen a los de otras enfermedades.

«Necesitamos que los agricultores colaboren activamente»

En una charla sobre los retos del sector agrícola en Motril, Ignacio Henares, técnico de Sanidad Vegetal, recordó la importancia de detectar la plaga a tiempo y realizar un seguimiento. «Necesitamos que los agricultores colaboren activamente», señaló.

Desde las asociaciones agrarias confían en las labores que se están realizando por parte de la administración andaluza.

Así lo ha explicado a IDEAL, Juan Camacho, vocal de subtropicales de COAG, quien asegura que, aunque la situación es preocupante, el departamento está actuando de manera eficaz: «Tenemos toda la confianza depositada en la Junta».