La Junta impulsa con más de 435.000 euros proyectos de inclusión social en los barrios más desfavorecidos de Motril La delegada territorial de Inclusión Social visita las tres entidades que desarrollarán la ERACIS+ en los barrios de Huerta Carrasco, San Antonio–Ancha y Varadero–Santa Adela

Ideal Martes, 12 de agosto 2025, 12:33

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Matilde Ortiz, ha visitado en Motril las tres entidades sociales que gestionarán la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS+), cofinanciada por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo Plus.

La iniciativa destina 435.913,52 euros a AFAMMER Andalucía, Cruz Roja Española y la Fundación Granadina de Solidaridad Virgen de las Angustias (Proyecto Hombre Granada) para apoyar a personas y familias en situación de vulnerabilidad de los barrios de Huerta Carrasco, San Antonio–Ancha y Varadero–Santa Adela, en coordinación con el Ayuntamiento de Motril, que gestionará 1,94 millones de euros.

Cada una de las entidades desarrollan un proyecto que en el caso de AFAMMER Andalucía se centra en el apoyo social, laboral y comunitario para la inclusión, con talleres de empleo, hábitos saludables y actividades comunitarias como ferias interculturales y rutas culturales. Para su desarrollo cuenta con cerca de 83.000 euros.

En el caso de Cruz Roja Española – Motril, con 135.000 euros de subvención, ejecutará un proyecto de inclusión social y activación laboral, con itinerarios de inserción, formación, reducción de la brecha digital y contacto directo con empresas para facilitar la contratación.

Por último, Proyecto Hombre Granada, que recibe 218.011 euros, pondrá en marcha Ágora Plus Motril, que combina prevención y tratamiento de adicciones, apoyo familiar, talleres de igualdad, actividades deportivas y acompañamiento para la inserción laboral.

La delegada territorial subrayó que «la ERACIS+ es una herramienta clave para ofrecer segundas oportunidades, reforzar la cohesión social y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan».