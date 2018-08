La Junta ejecuta obras sin licencia municipal en el aparcamiento de la playa de Cantarriján El aparcamiento lleva terminado desde mediados del mes de julio. / Javier Martín Medio Ambiente, que ha pedido permisos cuando la obra ya está terminada, alega que tuvo que acometerla a toda prisa para aprovechar unos fondos europeos MERCEDES NAVARRETE Viernes, 24 agosto 2018, 02:33

Los bañistas asiduos a la playa de Cantarriján de La Herradura, en el paraje natural de Maro-Cerro Gordo, se han encontrado este verano con una mejora significativa: la zona donde tenían que dejar los vehículos ha dejado de ser una explanada de tierra para convertirse en un cómodo aparcamiento asfaltado. Una obra positiva que merecería un aplauso de La Herradura para la delegación territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio si no fuera porque la Junta la ha llevado a cabo sin permiso municipal. El Ayuntamiento aún no le ha concedido la preceptiva licencia de obras para comenzar los trabajos y sin embargo el aparcamiento lleva un mes terminado y en funcionamiento. Al revés de como se debe hacer.

En la mesa de los servicios municipales de Almuñécar todavía está abierto el expediente de solicitud de licencia de obras para la mejora del firme del acceso a la playa y desde el Ayuntamiento de Almuñécar, le han pedido a la Junta nuevos requisitos, como que aporte el presupuesto del proyecto, para concederla. Una tramitación a toro pasado, después de que la delegación de Medio Ambiente ejecutara los trabajos sin tener la licencia de obras municipal, según la tenencia de Alcaldía de La Herradura. La solicitud de licencia entró al registro municipal del ayuntamiento de Almuñécar el pasado 18 de julio y el aparcamiento se terminó unos días antes.

Proyecto europeo

Además de la licencia de obras, la Junta pedía también la exención del pago de las tasas municipales justificando el interés social de la obra por tratarse de equipamientos de uso público «que tienen como finalidad, el conocimiento, el disfrute y el respeto al medio ambiente». La mejora del aparcamiento de Cantarriján ha consistido en el asfaltado «con una mezcla bituminosa en caliente coloreada» de una superficie aproximada de 1.920 metros cuadrados, ubicada en terrenos de servidumbre de la carretera N-340.

De hecho la obra también requería permisos de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía oriental, que la Junta tiene desde el 22 de junio.

Los trabajos tenían un plazo de ejecución de 30 días y se enmarcan dentro del proyecto 'Life conhabit Andalucía' por el que la Unión Europea financia actuaciones para mejorar la conservación de parajes naturales. Precisamente los plazos de ese proyecto europeo son la justificación de las prisas, según fuentes de la delegación de Medio Ambiente y de que la obra se llevara a cabo sin la licencia municipal. Había que acometer la obra con rapidez para no tener que revertir los fondos a la UE, según señalan desde Medio Ambiente, que ahora va a continuar con la tramitación de la licencia municipal.

Reproche municipal

Para el teniente de alcalde de La Herradura, Juan José Ruiz Joya, no hay excusa para no hacer las cosas bien. «Con lo que aprieta Medio Ambiente con los permisos... que ellos mismos hagan una obra sin la licencia municipal es una vergüenz. La administraciones debemos dar ejemplo si no ¿qué mensaje estamos lanzando a los ciudadanos? ¿Cómo les vamos apedir a ellos que pidan las licencias de obras?», reprocha Ruiz Joya.

No obstante, desde el Ayuntamiento no se prevé ningún tipo de sanción y tan solo han requerido a Medio Ambiente para que «a la mayor brevedad» saque la licencia de estas obras finalizadas.