La Junta deniega a Cantarriján colocar el cartel que indica que es nudista Imagen de archivo de Cantarriján. / JAVIER MARTÍN R. A. ALMUÑÉCAR Martes, 8 enero 2019, 01:01

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha denegado a la asociación Amigos de la Playa de Cantarriján la solicitud de colocar un cartel informativo anunciando que es una playa de tradición nudista. La entidad había hecho la petición el pasado 16 de octubre a través del Ayuntamiento de Almuñécar.

La asociación aseguró que se trataba de una cartelería que respondía a todas las especificaciones que exigió en su día la Junta de Andalucía al consistorio sexitano. Es más, resaltó el trabajo realizado por los técnicos municipales y lamentó que no haya servido para nada.

Según explicó la asociación la «razón oficial» por la que prohiben el cartel dentro de los límites del Paraje de Los Acantilados de Maro-Cerro Gordo , donde se encuentra esta playa, es porque el jefe de Servicios, Antonio González, considera que dicho cartel no está vinculado al uso público contenido en el PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales). Pero para Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján este plan no tiene competencias en las infraestructuras y cartelería de uso público sino que es la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía la que regula el uso público y su finalidad en estas zonas de especial protección.

La entidad entiende que la playa de Cantarriján, como lugar público enclavado dentro de este entorno singular, cuyo único acceso es atravesando parte del Paraje Natural, debe poseer dicha información de su uso público en sus principales entradas. «Esta información de su uso público debe estar disponible y abierta a todo el mundo, utilizándose un medio de comunicarlo eficiente, como es un panel informativo que facilite el acercamiento de los visitantes a los ya mencionados valores naturales y culturales del espacio natural protegido y que resalten los valores genuinos de Cantarriján», apuntan.

La asociación, que confía aún en que las alegaciones presentadas puedan servir para que Medio Ambiente cambie de opinión, indica que esta playa ya estaba reconocida como zona de uso nudista mucho antes de existir como tal el Paraje Natural. Concretamente apuntan que desde el 6 de septiembre de 1982, hay una ordenanza que el Gobierno Civil de Granada emitió al Ayuntamiento de Almuñécar sobre su aceptación de uso nudista. Ordenanza que, además, pedía tácitamente que la playa estuviera bien señalizada como tal.

«Incluso la publicidad institucional que se hace de Cantarriján por parte de la propia Consejería de Medio Ambiente y de otros organismos oficiales, como la Consejería de Turismo, la cataloga y publicita como playa nudista, tanto en sus respectivas webs como en otros medios de difusión» aseveran, por lo que consideran que no es «lógico ni coherente» que no se señalice Cantarriján « por criterios o gustos personales, mal amparados bajo leyes que ni conocen ni saben interpretar de manera correcta».

«Nuestro colectivo no va a aceptar esa prohibición injusta e infundada y vamos a utilizar todos los medios legales, técnicos y de difusión mediática necesarios para hacer valer nuestro derecho a que Cantarriján quede públicamente reflejada como playa de tradición nudista. No se puede obligar a nadie a vestirse o a desnudarse en una playa, pero al menos, el que acuda a ella tiene el derecho a estar informado de que en esta zona del litoral, va a encontrar personas que no usan ropa de baño», aseveraron. «Nos están negando el derecho a que, públicamente, la gente conozca la realidad de Cantarriján», lamentaron.