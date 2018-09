Investigadores analizarán el origen de las plagas de medusas para evitar su impacto en el turismo La mayoría de las actuaciones que han realizado los socorristas han sido por picadura de medusa / JAVIER MARTÍN La Mancomunidad de la Costa impulsa la realización de un estudio de todo el litoral andaluz que encabezaría el Aula del Mar de la UGR R. ALCÁNTARA MOTRIL Jueves, 20 septiembre 2018, 12:51

Hasta mediados de agosto los socorristas habían atendido en la Costa a más de 3.400 personas por picadura de medusa. En Motril casi el 90% de las intervenciones realizadas por los vigilantes han sido por este motivo. Es la incidencia que más se ha repetido este verano. La presencia de estos invertebrados ha obligado, además, a colgar la bandera roja en algunas playas durante varias jornadas esta temporada. El problema de la presencia de medusas es cada vez más preocupante. Ante esta situación, el presidente de la Mancomunidad de la Costa Tropical, Sergio García Alabarce, está impulsando la elaboración de un estudio en profundidad sobre el origen de este fenómeno no sólo al litoral granadino, sino al andaluz al completo. García Alabarce entiende que la cuestión es lo suficientemente relevante como para implicar a todas las administraciones. Más aún, teniendo en cuenta la importancia que tiene el turismo de playa en las economías de las zonas costeras de Andalucía.

La idea es que las universidades andaluzas, encabezadas por el Aula del Mar de la Universidad de Granada, se encarguen de el trabajo de campo y la financiación corra a cargo de la Junta de Andalucía. Los primeros contactos ya se han dado. Ahora falta echar a rodar.

Que haya medusas en la playa no es nuevo. Lo dice el presidente de la Mancomunidad y lo sabe cualquiera que se haya bañado en los últimos veranos en la Costa. La cuestión es que lejos de disiparse, cada vez son más. «Este año hemos tenido playas cerradas por medusas al menos cinco días. ¿Qué pasa si el año que viene son diez días? ¿O si dentro de diez años sólo se puede bañar la gente dos semanas en el verano? Hay que ir a la raíz del problema», afirma García Alabarce, situándose en el peor escenario posible para tratar de hacer ver que es un asunto relevante y no anecdótico. «Cuando llega octubre la gente se olvida de estos molestos compañeros de veraneo», continúa, al tiempo que indica que si no se hace nada, la historia se repite.

El presidente de la Mancomunidad se reunió el martes con responsables del Aula del Mar de la Universidad de Granada para dar los primeros pasos. «La idea es que se haga un estudio de todo el litoral, y que sea en profundidad. No sabemos si vamos a encontrar la solución, pero al menos hay que ver cuál es el origen», apunta.

Una de las cuestiones que desde el Aula del Mar consideran que podría ser susceptible de análisis son los componentes del agua depurada que va al mar. Puede que ésta no contenga ninguna sustancia que sea considerada nociva a priori, pero que sí esté influyendo en la atracción de las medusas. Es una hipótesis, como muchas otras, pero la cuestión es analizarla para poder descartarla o tenerla en cuenta.

También sería interesante estar atentos a la época de reproducción de las medusas, entre otoño y primavera. Tal vez la retirada de estos invertebrados cuando se están reproduciendo podría servir para reducir la población y en este extremo quizás no estaría de más tener en cuenta a las cofradías de pescadores, según explica García Alabarce. Tampoco se trata de una idea en firme, son sólo algunas de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa antes de comenzar el trabajo de campo.

El presidente de la Mancomunidad recuerda la importancia que tiene el turismo para la Costa Tropical, y también para el resto del litoral andaluz. Si los veraneantes no pueden disfrutar de las playas, el problema para la economía sería importante. Insiste en que es imprescindible tomar conciencia del alcance de esta cuestión.

Indica, asimismo, que el asunto va más allá de las competencias que puede tener la Mancomunidad. Por eso aboga por la apertura de varias líneas de trabajo. La de financiación correría a cargo de la Junta de Andalucía. Precisamente ayer, García Alabarce coincidió en un acto con la presidenta andaluza, Susana Díaz, y aprovechó para hablarle del estudio. Afirma que Susana Díaz se mostró «muy receptiva» y que dijo que no se preocupen por el dinero.

La próxima semana se reunirá con el presidente de la Mancomunidad de la Axarquía y de la Costa del Sol, y la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, también está ya al tanto del asunto para que se ponga en contacto con sus homólogos de otras universidades.

García Alabarce recalca que la idea es que el estudio sea solvente, saber por qué hay tantas medusas y ver si hay una solución posible. «Quien sabe, quizás no se pueda hacer mucho para cambiarlo, pero creo que es necesario tomar cartas en el asunto. No podemos seguir dejando pasar el tiempo sin conocer cuál es el origen de este fenómeno», concluye.