Una inversión de 600.000 euros acaba con los problemas de inundaciones en el barrio de Las Salinas de Torrenueva El presidente de la Diputación y el de la ELA de Torrenueva (ambos a la derecha) en el barrio, esta mañana. / IDEAL Las once calles han renovado sus redes y mejorado su imagen con las obras de la Mancomunidad de Municipios MERCEDES NAVARRETE Miércoles, 18 julio 2018, 16:20

Las once calles de Las Salinas de Torrenueva se han sumado a la lista de los barrios de la comarca que han acabado con sus históricos problemas de inundaciones gracias a la actuación de renovación de redes que ha acometido la Mancomunidad de Municipios, a través del Canon de Mejora que financian los ciudadanos a través del recibo del agua.

«El Barrio de las Salinas cuenta con unas redes renovadas de abastecimiento, saneamiento y una nueva red de pluviales. Con esta actuación los problemas que se ocasionaban, las antiguas redes, en las viviendas antiguas y sin cimentación en la mayoría de los casos, son cosa del pasado», valoraba esta mañana el presidente de la Mancomunidad de la Costa, Sergio García Alabarce, que ha visitado el barrio acompañado por el alcalde de Torrenueva, Placido Lara Maldonado.

Según informa la Mancomunidad, las obras han tenido una duración de nueve meses y han renovado el barrio, desde sus 'tripas' hasta el exterior. Se han sustituido klas redes de abastecimiento y saneamiento, además de se ha creado una nueva red de pluviales en las calles Pelícano, Halcón, Neblí, Águila, Pretel, Cormorán, Cóndor, Milano, Gavilán, Azor y Alcotán.

Además de la renovación de las redes, se ha cambiado el firme y el acerado, con un presupuesto cercano a los 600.000 euros a cargo de los canon de mejora y concesional.

24 millones

Estas obras se enmarcan en el programa de obras con cargo al Canon de Mejora y Canon Concesional cuantificado en más de 24 millones de euros.

«Ha quedado una urbanización totalmente renovada, se han eliminado las barreras arquitectónicas y se han cambiado las infraestructuras de saneamiento, abastecimiento, agua potable y pluviales. Once calles a las que les hacía mucha falta porque no tenían red de pluviales, y tanto saneamiento como pluviales estaban juntas, y cuando llovía, la red se desbordaba al no tener evacuación directa. Con esta obra se ha aliviado este problema, al desdoblar la red de pluviales y saneamiento y se ha proporcionado más capacidad de salida en caso de tormenta», valoraba satisfecho el presidente de la ELA de Torrenueva, Placido Lara.

El presidente de la Mancomunidad ha querido también agradecer a los vecnios su «paciencia» por las obras y felicitarles por las nuevas infraestructuras «que le dan a Torrenueva la imagen y calidad que corresponde a un pueblo de la Costa Tropical».