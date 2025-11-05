Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

IES La Contraviesa de Albuñol, ayer. MJAT

El instituto de Albuñol expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase

La víctima, que permanece estable, fue trasladado de urgencia desde el instituto al Hospital Santa Ana de Motril

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:30

En Albuñol los vecinos siguen sin dar crédito a lo sucedido. Los alumnos del Instituto de Educación Secundaria La Contraviesa comenzaron la mañana del martes ... como cualquier otro día de clase. Eran poco más de las ocho y, entre risas y conversaciones, los grupos de 1º de la ESO se dirigían a sus aulas mientras los profesores terminaban de preparar la primera hora lectiva.

