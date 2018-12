«Sería muy injusto entrar a la cárcel por no tener dinero» José Ortega y su mujer frente al cortijo. / JAVIER MARTÍN El motrileño condenado por construir un cortijo ilegal espera noticias del juzgado e insiste en que no tiene fondos para demoler la edificación, requisito clave para que se suspenda la pena MERCEDES NAVARRETE Lunes, 31 diciembre 2018, 13:09

«Vivo con incertidumbre y angustia y tengo un dolor de cabeza continuo que no se me quita ni con pastillas». Así, pasa las fiestas el motrileño José Ortega a la espera de que la jueza decida si suspende su entrada en prisión, como consecuencia de una una condena de 12 meses de cárcel por construir un cortijo ilegal en Motril.

IDEAL publicó la historia de Ortega el pasado 24 de diciembre y según explica su abogado, Ricardo Rojas, aún siguen a la espera de que el juzgado resuelva si suspende la entrada en prisión como han solicitado. También han pedido un indulto, avalado con un millar de firmas, sobre el que tendrá que pronunciarse el Ministerio de Justicia. «Esto puede tardar unos siete u ocho meses», señala el letrado.

José Ortega cuenta con un antecedente que, según su abogado, «no es computable» por lo que, al ser la pena inferior a dos años de prisión, no debería entrar en la cárcel, según explica el abogado. No obstante, la condena está sujeta a que se satisfagan las responsabilidades civiles, en este caso demoler de la edificación y la ejecución de las obras necesarias para devolver la parcela a su estado original.

Y esa es la clave para que no se haya aplicado, en este caso, la suspensión de la pena de cárcel. El condenado alega que no cuenta con dinero para afrontar la demolición del cortijo, que supondría unos costes de entre 8.000 y 10.000 euros. El cortijo es, además, la única vivienda de la familia.

«Entendemos que no debería entrar en prisión por no tener fondos. El juzgado tiene posibilidad de derribar el cortijo, embargándole bienes o sacándolo a subasta. Mi cliente sabía que lo hacía mal pero creía que se arriesgaba a una multa, alrededor estaba rodeado de construcciones similares. Además no es un delito con violencia que haya generado alarma social», expone el abogado.

