El barco de la oenegé Proactiva Open Arms ya está en Motril. Después de cuatro días de travesía, ayer, pasadas las nueve de la mañana, el buque atracaba en el puerto motrileño, donde establecerá desde ahora su base operativa «de manera indefinida». Así lo explica Gerard Casals, coordinador de operaciones de Proactiva Open Arms, que señala que la permanencia de la oenegé en la ciudad dependerá de la demanda. «Nuestra presencia aquí va a depender de la necesidad», asegura Casals, que deja claro que para ellos la prioridad es evitar que los inmigrantes pierdan la vida en su travesía. «Para nosotros lo primero es que no mueran en el mar, esa es nuestra motivación. No tenemos ningún interés en que toda África se traslade a Europa, pero entendemos que las personas no deben morir ahogadas», asevera. Casals no entiende el discurso del miedo y tiene marcado en la memoria uno de sus primeros rescates, en Grecia, cuando aún no contaban con tantos recursos como ahora. «Fue un 28 de octubre. Más de 300 personas naufragaron y mi compañero y yo sólo teníamos dos motos de agua para actuar. Imagina la impotencia que sentíamos al ver que delante de nosotros se ahogaban personas, entre ellos muchos bebés, y no podíamos hacer nada», rememora.

El barco 19 personas Son las que forman la tripulación del barco y que van cambiando todos los meses. 2017 El año que comenzó a realizar operaciones de rescate este buque de los años setenta.

Casals y la tripulación del barco –19 personas en total– tienen ahora trabajo por delante. Están a la espera de la firma del convenio que les permitirá poner en marcha las labores de rescate. Mientras tanto, se encargan de establecer la base operativa, es decir, tener tanto el buque como las embarcaciones semi rígidas que utilizan para las actuaciones listas para salir a trabajar en cualquier momento. «Nuestra forma de operar es estar el menor tiempo posible en el puerto, por eso nos preparamos para lo más difícil, estar siempre navegando», explica, al tiempo que dice que en cualquier caso se adaptarán a las circunstancias. Entre la tripulación, hay una decena de voluntarios, médicos, enfermeros o socorristas. También nueve tripulantes profesionales y dos periodistas. Se hacen cambios cada mes, en el caso de los profesionales, y cada quince días, en el caso de los voluntarios.

El buque, que también ha realizado labores de rescate en Grecia y Malta, llega a Motril procedente de Barcelona, donde ha pasado un mes y medio para realizarle labores de mantenimiento. Donado hace un año y medio a Proactiva Open Arms, el barco fue un remolcador en los años 70 que en su momento ya trabajó en el operativo de Salvamento Marítimo en el norte de España. La oenegé lo convirtió en embarcación de rescate humanitario después de medio año de remodelación y opera desde julio de 2017 en el Mediterráneo.

«No tenemos ningún interés en que toda África se traslade a Europa, pero entendemos que las personas no deben morir ahogadas» gerard casals, coordinador operaciones

El último gran rescate que llevó a cabo este buque fue en el Mediterráneo central, según precisa Casals. Casi medio millar de personas subieron a bordo de la embarcación, aunque el coordinador de operaciones reconoce que no es lo ideal. «El barco no es el más idóneo para rescatar a tanta gente, pero si hace falta, hay que hacerlo», asevera.

El buque de Open Arms puede salir a la mar solo o para colaborar con Salvamento Marítimo. «Somos plenamente capaces de atender a un rescate de varios centenares de personas nosotros solos. Pero si podemos hacerlo en cooperación con Salvamento, pues aún mejor», explica.

Cientos de historias

Lo más complicado, eso sí, al margen de los números y las horas que la tripulación pasa en mitad del mar, son las historias personales de quienes suben a bordo de la embarcación de una oenegé que ya ha rescatado a más de 27.000 inmigrantes en el Mediterráneo central.

«Lo más duro son las historias. El rescate al final es rápido. Te encuentras con situaciones más o menos complicadas y actúas. A veces sale bien, otras no. Pero lo más difícil son los días que compartes con las personas que van a bordo hasta que llegas al puerto. Hay historias terribles», afirma Casals, que indica que la oenegé puso hace algún tiempo en marcha una campaña en la que, precisamente, cuentan cuáles son las motivaciones que hay detrás de la huida de los inmigrantes de sus lugares de origen. «Es difícil lidiar con eso», insiste, al tiempo que explica que hay equipos de psicólogos que también trabajan con ellos. Es importante que el perfil de la tripulación sea el adecuado para desarrollar una labor que nunca deja de ser complicada.

Casals no cree en lo que algunos denominan 'efecto llamada' y resalta que cualquier capitán de barco tienen la obligación legal de rescatar a personas que estén en peligro. «Es una obligación moral, pero también legal. Todos los capitanes están en la obligación de llevar a las personas a un lugar de seguridad», indica. Sobre el hecho de que el trabajo en el mar de las oenegé como Proactiva Open Arms pueda provocar que lleguen más inmigrantes, el coordinador no cree que sea así. «Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo llevo este mismo barco al norte de Galicia, a veinte millas de la costa, estoy completamente seguro de que no voy a recibir a ningún refugiado huyendo hacia Irlanda. Por tanto, lo del efecto llamada es un sin sentido», indica.

Cuando hace un par de años Gerard Casals y un amigo se marcharon a Grecia para ayudar en la crisis migratoria que vivía el país heleno, no imaginaban que Proactiva Open Arms iba a llegar a donde está ahora. Casals había trabajado como socorrista y en labores de salvamento mucho tiempo y quiso colaborar. Entonces, llegaron para realizar rescates en costa. «No esperábamos llegar a esto. Éramos socorristas y lo que estaba pasando en Grecia era terrible y no había nadie dando una respuesta, pero ya no hablo de barcos en alta mar, sino de que ni siquiera había personas para hacer un rescate como los que se hacen en cualquier playa de España. Desde entonces hasta ahora, hemos dejado la costa para irnos a alta mar, y tenemos métodos cada vez mejores», explica. Eso sí, el objetivo final sigue siendo el mismo: evitar que haya personas que mueran ahogadas en el mar.