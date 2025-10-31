Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los obreros trabajan en el exterior de la iglesia de El Pozuelo. M. J. Arrebola

La iglesia de El Pozuelo quemada este verano se prepara para reabrir en días

Las obras avanzan en el templo que fue atacado con el enyesado de paredes, la renovación de la carpintería y la instalación eléctrica

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:30

Comenta

El silencio que envolvía El Pozuelo desde aquel fatídico domingo de agosto empieza a romperse. La iglesia parroquial de Santiago Apóstol, que quedó prácticamente arrasada ... tras un ataque vandálico, ha comenzado a recobrar vida. Entre el polvo de las paredes y el olor a madera quemada, los vecinos comienzan a ver la luz al final de un túnel que parecía interminable. Los obreros ya trabajan en el templo y la reconstrucción avanza según lo previsto. El recuerdo de aquel día sigue bien fresco en la memoria de los vecinos. Un joven marroquí de unos 20 años se atrincheró en la iglesia y provocó un incendio que redujo a cenizas décadas de devoción y esfuerzo. Con martillo en mano lo destrozó todo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  2. 2 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  3. 3 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  4. 4 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  5. 5 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  6. 6 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2
  7. 7

    La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros
  8. 8 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada
  9. 9 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril
  10. 10 Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La iglesia de El Pozuelo quemada este verano se prepara para reabrir en días

La iglesia de El Pozuelo quemada este verano se prepara para reabrir en días