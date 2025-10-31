La iglesia de El Pozuelo quemada este verano se prepara para reabrir en días

El silencio que envolvía El Pozuelo desde aquel fatídico domingo de agosto empieza a romperse. La iglesia parroquial de Santiago Apóstol, que quedó prácticamente arrasada ... tras un ataque vandálico, ha comenzado a recobrar vida. Entre el polvo de las paredes y el olor a madera quemada, los vecinos comienzan a ver la luz al final de un túnel que parecía interminable. Los obreros ya trabajan en el templo y la reconstrucción avanza según lo previsto. El recuerdo de aquel día sigue bien fresco en la memoria de los vecinos. Un joven marroquí de unos 20 años se atrincheró en la iglesia y provocó un incendio que redujo a cenizas décadas de devoción y esfuerzo. Con martillo en mano lo destrozó todo.

La iglesia, construida en 1994 después de que durante años las misas se celebraran en una cochera, quedó prácticamente arrasada. Cuando pudieron entrar, el altar estaba destrozado, la sacristía y los objetos litúrgicos también, la campana cortada y el sistema eléctrico roto. Las tallas de Santiago Apóstol, San Juan, la Virgen María, los tronos procesionales, los manteles, libros de catequesis y velas de los donativos, todo quedó inservible después del acto vandálico.

En septiembre, pocos días después de la tragedia, el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, visitó el templo. Una vez la iglesia se abrió, los vecinos participaron en las tareas de limpieza, retirando muebles y objetos dañados y guardándolos en almacenes, para que los obreros pudieran trabajar con seguridad.

Más de dos meses después, la iglesia vuelve poco a poco a ser lo que era. «La mitad de la obra está hecha. Los operarios han saneado las paredes quemadas, también han cambiado las ventanas y puertas, y pronto estará lista para pintar», explica el párroco Freddie Banua Enopia.

La diócesis garantiza que todo se haga posible, para que esta parroquia vuelva a funcionar para todos los fieles, añade. Por su parte, los niños de catequesis tienen un espacio donde siguen aprendiendo en el colegio.

La empresa granadina Demoliciones Viviendas S.L., es la encargada de realizar los trabajos para ponerla a punto. Emilio Pérez, jefe de obras, explica a IDEAL que se ha hecho una reforma integral porque estaba todo completamente inservible.

Reforma integral

Según narra, los trabajos se centran en enyesar las paredes, colocar toda la carpintería completa, la instalación eléctrica completa y cristaleras. Además ya se han renovado todos los techos y lo próximo será pulir el suelo. Incluso van a renovar la iluminación para que sea más eficiente. Según Pérez, la obra estará lista para finales de noviembre, aunque algunos detalles, como el equipo de sonido o la iluminación, continuarán ajustándose posteriormente.

Además de la reforma de la estructura también se tiene previsto arreglar la campana de la iglesia con una empresa especializada, ya que el atacante destrozó el sistema eléctrico.

La restauración de las tallas también está en marcha. La figura de Santiago Apóstol, destruida en el ataque, ha sido reemplazada por una imagen nueva donada por el arzobispo, traída desde el convento de clausura en Granada. La Virgen de Rosario, al ser una talla de madera se encuentra en proceso de restauración, pero las imágenes de escayola no pudieron salvarse y según cuenta el párroco, se tiene previsto enterrarlas dentro del recinto de la parroquia.

Los vecinos sienten ya un poco de alivio. María Peña, vecina del pueblo, comenta: «Lo vemos con otro ánimo. Tenemos ganas de que la iglesia vuelva a abrir sus puertas. Este año incluso hay niños que harán la primera comunión aquí, después de muchos años sin tener pequeños para hacer la comunión en nuestro templo». Pilar Puga añade: «Ver que la obra avanza nos da esperanza, es parte de nuestra vida».

Bendición del arzobispo

Durante estos meses los feligreses tienen que acudir a la iglesia de La Rábita o Albuñol para escuchar la misa.

Se tiene previsto que una vez terminada la obra, el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo bendiga la iglesia. Este gesto, para el párroco Freddie, representa un gesto de esperanza y un compromiso de que la parroquia sigue adelante con fe y dedicación.