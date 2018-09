Ideal para descansar, pero una pesadilla para aparcar: los turistas ponen nota a la Costa Tropical El ambiente tranquilo y familiar es lo que más gusta de la Costa, pero la dificultad para aparcar pone de los nervios a los turistas. / JAVIER MARTÍN Los empresarios y expertos del sector reconocen cuáles son esas debilidades y cómo habría que solucionarlas, si se puede REBECA ALCÁNTARA , AROA HARO y MARÍA ESCÁMEZ GRANADA Domingo, 2 septiembre 2018, 01:40

Miles de personas llegan cada año a la Costa Tropical a pasar sus vacaciones. La mayoría siguen siendo españoles, en parte porque aún queda mucho camino por recorrer en el posicionamiento de la marca en el extranjero. Gran parte de estos visitantes repiten y son numerosos los casos de familias que llevan décadas eligiendo esta zona del litoral. Tanto los que conocen bien esta costa como los que llegan por primera vez tienen opiniones sobre los motivos que los traen hasta aquí, pero también sobre aquellas cosas que cambiarían. Curiosamente, adoran la tranquilidad, pero esta no se refleja a la hora de aparcar.

Hospitalidad y buena gastronomía son, sin duda, algunos de los puntos fuertes de un zona turística en la que siguen predominando las familias. Sin embargo, la presencia de medusas, las piedras de las playas y las dificultades para encontrar aparcamiento son algunas de las principales quejas. La limpieza, como ocurre casi siempre, tampoco se escapa. Como principales afectados de lo bueno y de lo malo, escuchar a estos visitantes es clave a la hora de hacerse una idea de qué queda aún por hacer.

Además, las ideas de estos ciudadanos no van muy desencaminadas. Los expertos del sector corroboran su visión.

Jesús Megías es el presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical y afirma que esta zona tiene muchas fortalezas, pero también debilidades en las que es imprescindible trabajar. Lo bueno hay que conservarlo. Lo malo es necesario cambiarlo si se pretende avanzar. El clima de los municipios costeros, la riqueza gastronómica a precios «adecuados» o el agua cristalina de las playas están entre lo mejor para este empresario. Las conexiones por carretera también se quedan en el lado bueno, aunque no ocurra lo mismo con tren o avión.

Megías coincide con los turistas, eso sí, en que hay un problema para aparcar. «Muchos municipios se colapsan. La mayor parte del turismo es residencial y hay mucha gente que viene en coche. Es necesario dar una solución a algo que se repite año tras año». En la misma línea se pronuncia Paco Trujillo, responsable de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical. «No se les facilita a los visitantes la estancia. Hay que crear zonas más amplias de aparcamiento», asegura el hostelero, que señala que luego habría que ver si se trata de parking de pago o gratuito. «Hay que tener en cuenta, además, que antes una familia sólo traía un vehículo. Ahora es raro que no vengan con al menos dos», aseveran ambos.

Hay otras cuestiones que son más difíciles de solucionar, pero también están ahí. Para muchos turistas salir del mar en las playas granadinas es casi una odisea. La parte buena es que el agua es más cristalina que en zonas de arena. La mala, que hay que armarse de valor para pisar descalzo sobre los pedruscos, sobre todo en algunas zonas, en las que una entrada 'glamurosa' al mar está casi descartada.

Desde la oficina de Turismo de Salobreña, Juan Manuel Pérez reconoce que hay a quien no le gustan las piedras, pero afirma que también hay zonas más cómodas. «Nosotros lo que hacemos cuando vienen con esa queja es aconsejarles playas que no tengan tantas piedras, porque las hay, y en general a la gente en vacaciones no le importa moverse a otro punto», asegura. No obstante, aclara que no todo el mundo está en contra. «También hay quien lo prefiere. Para ver fondos marinos, por ejemplo, es mucho mejor», señala.

Y precisamente esta característica, la de que las aguas sean cristalinas, es algo que el presidente de la Asociación de Hoteleros cree que hay que aprovechar, porque es un hecho diferenciador. Lo que viene siendo, ver el vaso medio lleno. Si bien es verdad que hacer castillos de arena resulta más complicado, también lo es que para bucear estas aguas son mejores.

En cuanto a la limpieza, que siempre es un caballo de batalla casi vayas donde vayas, los turistas encuentran que en algunos puntos se podría hacer más, pero también que hace falta concienciación. Paco Trujillo, de la asociación de chiringuitos, coincide en que hay que seguir trabajando para mantener playas y municipios más limpios. Reconoce que se ha avanzado, pero entiende que aún hay camino por recorrer.

No obstante, está claro que si la Costa Tropical tiene turistas fieles es porque además de lo negativo, hay mucho positivo. La tranquilidad es para la mayoría lo mejor.

Eso lo notan los empresarios y trabajadores del sector. Las familias siguen siendo sus principales clientes, los que más eligen esta zona para sus vacaciones, y es un turismo que a hosteleros y hoteleros les gusta porque consume y no crea problemas. Por eso, el presidente de la Asociación de Hoteleros asegura que hay que cuidarlo y mantenerlo, y afirma que en ese trabajo influyen mucho los precios. Bajar demasiado las tarifas para llenar un alojamiento puede tener un efecto contraproducente y atraer a un tipo de veraneante que cambiaría totalmente esa imagen casi de 'hogar' que tienen las personas que año tras años eligen los municipios costeros granadinos para descansar.