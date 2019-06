Los hoteleros prevén una ocupación de casi el 100% en la Costa para este verano Las playas presentaban este fin de semana un aspecto veraniego / JAVIER MARTÍN El año pasado se batió el récord de visitantes y las expectativas son, al menos, igualar los datos, con unos precios que podrían subir entre un 5% y 8% en los hoteles REBECA ALCÁNTARA Motril Lunes, 3 junio 2019, 20:06

El verano pasado fue bueno en la Costa. Muy bueno. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) entre julio y septiembre de 2018 pasaron por los hoteles del litoral granadino más de 138.500 viajeros. Una cifra récord. El mejor dato registrado por el INE en su encuesta de coyuntura hotelera desde que hay cifras (1999). En veinte años el crecimiento en esta zona turística ha sido muy importante y las previsiones para este año son igual de buenas o incluso un poco mejores. Así lo afirma el presidente de la asociación de hoteleros de la Costa Tropical, Jesús Megías, que indica que la ocupación para los dos meses fuertes del periodo estival rondará el 95%. Eso sí, aunque las perspectivas son buenas, crecer no se podrá crecer mucho, porque casi se ha tocado techo.

Junio ya ha comenzado con ganas de playa. Las temperaturas son altas y la Costa lo empieza a notar. Este fin de semana las playas presentaban ya un aspecto casi veraniego y en las próximas semanas todo apunta a que el trasiego de gente aumentará. Megías señala que hasta que no llegan las vacaciones en los colegios, la mayoría de los turistas que se reciben son de fin de semana. El 80% de las personas que visitan los municipios costeros este mes casi estival son nacionales, gran parte de ellos.

El representante de los hoteleros señala que este mes, hasta la última semana, gran parte de estos visitantes son de turismo residencial, aunque señala que es cierto que ya se empieza a notar en la zona que el ambiente se va animando con la cercanía del verano.

Lo mismo opina Paco Trujillo, representante de los chiringuiteros de la Costa, que confía en que el verano sea «por lo menos» como el anterior. Es más, Trujillo dice que los meses previos al periodo estival ha habido más movimiento que en 2018 y destaca que en los últimos fines de semana, la llegada de un buen tiempo más estable se ha dejado notar mucho. «Nosotros somos sensibles a cualquier pequeña variación. Cualquier evento o circunstancia nos afecta», explica, al tiempo que pone como ejemplo que algo tan simple como el horario de un partido de fútbol resulta clave para estos hosteleros durante un fin de semana.

Desde la asociación de chiringuiteros ya empiezan a aprovechar las redes sociales para hacer promoción de la Costa y animar a la gente a visitarla. Eso sí, también hacen sus reivindicaciones. El propio Paco Trujillo indicaba hace unos días, tras la visita de la ministra de Transición Ecológica, que es necesario que se trabaje para la estabilización de las playas del litoral y en una regulación para las actividades náuticas. También han reclamado en numerosas ocasiones que los servicios de las playas lleguen antes e incluso que se mantengan todo el año. Todo para conseguir que la Costa Tropical sea más atractiva.

No obstante, Trujillo se muestra convencido de que será un buen verano y que este julio será mejor que el pasado. Y es que hay que recordar que la inestabilidad en el tiempo hizo que el séptimo mes de 2018 no fuese todo lo animado que se esperaba en el litoral. Días nublados y temperaturas más bajas de lo habitual provocaron que hubiese menos movimiento, todo eso unido a la presencia de medusas, que también afectó.

Sobre las reservas en los hoteles, Jesús Megías dice que desde hace algunas temporadas es habitual que se hagan cada vez más tarde. Aún así, en julio ya hay cerca de un 70% de ocupación cerrada, que es un dato bueno, según el empresario. Esta tardanza en la reserva de las habitaciones se debe a diversos motivos, según explica el representante de los hoteleros.

Por un lado, está el recuerdo de las grandes ofertas de última hora que se volvieron habituales en los años de la crisis. «Hay mucha gente que sigue esperando al último momento porque cree que los hoteles bajarán los precios. Pero esas grandes rebajas ya no se producen como entonces, porque ahora no es necesario reducir tanto para conseguir llenar las habitaciones», explica. Otro de los motivos que hay detrás de este cambio de tendencia es la vía a través de la que se realiza la compra. Cada vez son más los que organizan las vacaciones solos y hacen sus reservas por internet y eso también provoca que no se organice con tanta previsión. Y luego está la última razón, la dificultad para ponerse de acuerdo, tanto en familias como en grupos de amigos, a la hora de elegir fechas y destino para disfrutar del verano.

En cualquier caso, y sea un poco antes o un poco después, la experiencia hace que los hoteleros estén convencidos de que la mayoría de establecimientos rozará el lleno este verano. El tipo de turista, familias, con uno o dos hijos, que pasan una media de ocho días en la zona. La mayoría son nacionales, andaluces, madrileños y del norte de España. No obstante, también hay alrededor de un 25% de visitantes extranjeros.

En cuanto a los precios, el presidente de la asociación de hoteleros indica a que todo apunta a que en muchos establecimientos se producirá este año un ligero repunte del precio de las habitaciones, entre un 5% y un 8% más caras que en la temporada anterior. Que los precios experimenten este alza, indica, es síntoma de que la situación es buena, porque significa que los empresarios no necesitan 'tirar' las tarifas a la baja para que sus establecimientos se llenen.

Sin datos concretos aún, pero con muy buenas expectativas, la Costa afronta una temporada clave para la zona. La población se multiplica, así como el empleo. Un buen verano es sinónimo de un invierno tranquilo, mientras se sigue trabajando para, poco a poco, romper con esta estacionalidad. Los turistas de agosto son aquí agua de mayo.