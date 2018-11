Los hoteleros de la Costa piden ayuda a la Administración para abrir todo el año Algunos hoteles de la Costa cierran en noviembre hasta la próxima temporada / JAVIER MARTÍN En julio presentaron un escrito al Ayuntamiento de Almuñécar solicitando la bonificación del 50% en el pago del IBI si mantenían el hotel en funcionamiento durante los doce meses Domingo, 4 noviembre 2018, 01:41

Los datos de ocupación de este puente de Todos los Santos en la Costa Tropical han sido buenos. El tiempo, además, ha dado una tregua y ha acompañado. Sin embargo, muchos alojamientos echan el cierre al llegar noviembre, porque aunque el objetivo es que deje de ser así, por ahora la Costa sigue siendo una zona de veraneo, y cuando se va el sol, se lleva con él a muchos turistas. La previsión es que la situación de este invierno sea muy similar a la del anterior, cuando de las más de 7.000 camas disponibles, se cerraron alrededor de 2.000. Así lo afirma el presidente de la Asociación de Hoteleros, Jesús Megías, que asegura que aún están esperando que el Ayuntamiento de Almuñécar (donde están la mayoría de los hoteles de la Costa) les responda a su petición de conceder una bonificación del 50% para los hoteles que no cierren. La idea es que estos paguen la mitad del IBI si se mantienen funcionando todo el año. La propuesta se hizo el 11 de julio.

El presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa explica que un establecimiento de cuatro estrellas paga una media de 100.000 euros de IBI al año, si la bonificación que piden se hiciera realidad tendrían 50.000 euros extra que podrían utilizar, no tanto para los gastos que supone estar funcionando, como para poner en marcha campañas de promoción de la zona que sirvieran para mejorar la imagen de marca de la Costa Tropical y atraer a más turistas. Megías se muestra plenamente convencido de que la medida a la larga revertiría positivamente para todos, no sólo para los empresarios del sector, sino también para los municipios costeros granadinos. Una bonificación, entiende el hotelero, que traería consigo un mayor desarrollo económico.

Ahora mismo, cuando llegan estas fechas, la supervivencia de los hoteles depende casi en exclusiva de los contratos para grupos de visitantes extranjeros que se consiguen con los touroperadores y de los viajeros que llegan con el Imserso. Pero el presidente de los hoteleros tiene claro que puede lograrse mejorar la situación del sector si se trabaja en la línea adecuada. El objetivo no es sólo mantener lo que se ha conseguido, sino crecer, que la Costa Tropical sea cada vez más competitiva. Para eso, Megías afirma que es imprescindible que haya un trabajo en el que empresarios y Administración vayan de la mano. Que los hoteles vayan bien, asegura, no sólo los beneficia a ellos, sino a todo el sector servicios.

En el escrito que la asociación remetió al Ayuntamiento se explicaba que los empresarios tienen que hacer un gran esfuerzo para mantener los hoteles abiertos a partir de noviembre. Un esfuerzo económico, que se convierte en un lastre a la hora de computar los beneficios anuales. «Mantener durante esos meses los puestos de trabajo contribuye de una manera muy efectiva a mantener la actividad económica de toda la ciudad», señalaba para justificar la ayuda del consistorio.

Los hoteleros solicitaban esa bonificación del IBI, no de forma permanente, sino hasta conseguir romper con la estacionalidad y alcanzar una ocupación media del 70% durante el invierno, una época que resulta «muy dura» para el sector. Precisaban que la medida supondría no sólo mantener, sino incluso aumentar los puestos de trabajo y además llevaría aparejado un aumento de las ventas en los comercios y mejores cajas para los establecimientos hosteleros.

Ayudas para los nuevos

Jesús Megías considera que no es lógico que se dé incentivos a los establecimientos de nueva apertura, pero no se haga lo mismo con los que llevan años funcionando. «De poco sirve que abran dos hoteles si cierran cinco», afirma. No está en contra de que haya ayudas para los empresarios que comienzan su andadura, pero entiende que la Administración también tiene que estar del lado de aquellos que llevan décadas generando empleo y beneficios para la zona. «Hay que ayudar a los que ya están funcionando. La única forma de que se consolide la Costa como destino turístico es que vayamos todos de la mano, sector privado y público», asevera, al tiempo que lamenta cuatro meses después de presentar la propuesta, ni siquiera hayan tenido una respuesta.

Hace unas semanas, los hosteleros de la Costa también se pronunciaban en el mismo sentido. Pedían que la temporada de playa se alargara y que los servicios siguieran disponibles cuando termine el verano, de manera que los turistas que llegan a la zona después de septiembre continúen encontrándose con un lugar preparado para recibirlos. Señalaba entonces el presidente de la asociación de chiringuitos, Francisco Trujillo, que cada vez son más los establecimientos que se han adaptado para recibir clientes cuando termina la temporada estival.

La otra lucha de la asociación de hoteleros de la Costa en general, y de Jesús Megías, en particular, es acabar con los alojamientos irregulares. Para ello también pide colaboración a la Administración. Megías entiende que es imprescindible que los apartamentos turísticos sean legales y paguen también sus impuestos por dos motivos, el primero hacer una competencia leal al resto de empresarios del sector, y el segundo ofrecer garantías a los clientes. En esta línea, desde la entidad que dirige siguen trabajando con los responsables políticos. Desde su llegada a la presidencia de la entidad, Megías tuvo claro que esta iba a ser una de sus prioridades. De hecho, los hoteleros llegaron a plantear al Ayuntamiento de Almuñécar la posibilidad de crear una ordenanza para regular este tipo de alojamientos.