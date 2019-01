El hospital ya tiene crédito para el proyecto del nuevo edificio que acabará con las habitaciones triples El actual gerente del hospital de Motril, Francisco Pérez. / JAVIER MARTÍN Se ha reservado una partida para el anteproyecto de este espacio y confían en que se saque a concurso la construcción antes de final de este año REBECA ALCÁNTARA Motril Sábado, 19 enero 2019, 13:57

Ya ha crédito habilitado para el anteproyecto del nuevo edificio del Hospital de Motril. Así lo anunció ayer su gerente, Francisco Pérez, que señaló que esperan que la construcción del mismo pueda salir a concurso a final de este año y esperan que pueda ser una realidad en 2020. Con estas nuevas instalaciones, una de las grandes apuestas de la sanidad de la Costa, se logrará acabar con las habitaciones triples, que ahora mismo se están usando por la falta de espacio. El edificio contará con doce habitaciones y 24 camas, además de albergar las áreas de radiología, resonancia, salud pública y salud mental, entre otras. Su construcción constará alrededor de 3,5 millones de euros.

El gerente explicó, además, que el Hospital de Motril recibirá este año entre cuatro y cinco millones de euros para mejorar la asistencia sanitaria. Uno de los grandes proyectos para la sanidad motrileña será el proyecto Área Verde para el que se destinarán 1,5 millones de euros de fondos europeos y que consistirá en fomentar el uso de la energía fotovoltaíca, mejorar la climatización o instalar marquesinas para que los vehículos sanitarios híbridos o eléctricos puedan cargarse. Francisco Pérez, resaltó que el objetivo es mejorar la atención y contribuir a generar una mayor confianza entre los pacientes y los equipos médicos.

Además, eOtra de las actuaciones que destaca Pérez de cara a este ejercicio es la puesta en marcha de un hospital de día de pediatría que funcionará de lunes a viernes y un hospital de madres, en el que las progenitoras que tengan que llevar a sus hijos puedan tener un espacio para descansar. También habrá una docente para que los niños reciban clases mientras que están ingresados, siempre que sea posible.

Pérez resaltó también la reforma de la Atención Primaria y señaló que los profesionales del hospital ya están comenzando a ir a centros de salud para prestar algunos servicios de forma más cómoda a los pacientes.

En cuanto a proyectos importantes pendientes se refirió a la construcción de un nuevo centro de salud para Salobreña, que ya tiene aprobado el proyecto funcional, y un consultorio para Vélez, aunque no precisó cuando podrían ser una realidad.

Francisco Pérez se mostró convencido de que la asistencia sanitaria ha mejorado mucho en la Costa en los últimos años, aunque reconoció que aún hay muchas cosas por hacer y que las políticas económicas austeras de los últimos años, unidas a la fusión y desfusión hospitalaria de Granada han perjudicado al Hospital de Motril. «Nosotros hemos sufrido también la situación anómala de Granada», aseveró.

De cara al cambio de gobierno de la Junta de Andalucía, que ya preside Juanma Moreno Bonilla, el gerente del Hospital afirmó que lo que pide es que los proyectos que ya estaban en marcha no se dejen atrás. Es más, que si es posible, se impulsen aquellos que son más importantes para ofrecer a los ciudadanos una mejora atención.

Precisamente hoy hay convocada una concentración ciudadana para reclamar mejoras en la sanidad en la comarca por parte de un colectivo que ha sido muy crítico con la gestión de Francisco Pérez. El gerente dijo, en este sentido, que entiende que la gente reclame mejoras y recordó que, precisamente, el Hospital de Santa Ana fue un logro social de hace treinta años. No obstante dejó claro que desde su gerencia no han dejado de pedir mejoras, aunque la respuesta no sea siempre la que desearían.