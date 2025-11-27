El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada

Uno de los crímenes que más incógnitas ha generado en la historia reciente de Granada ha sido resuelto. La Policía Nacional ha detenido a dos ... personas como presuntos autores del homicidio de la mujer de 47 años que fue hallada muerta en una caravana en Motril en julio de 2024. Tal y como ha podido saber IDEAL por fuentes próximas a la investigación, se trata de su expareja, de 52 años, y el dueño del terreno en el que se encontraba el vehículo, de 67 años. El segundo sería supuestamente el autor material y el primero, el exnovio, el que al parecer lo encubrió.

Los arrestos se produjeron el pasado lunes y ayer pasaron a disposición judicial. La expareja quedó en libertad y el otro arrestado fue enviado a prisión provisional, según fuentes judiciales consultadas. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la comisaría de Policía Nacional en Motril.

Fuentes conocedoras del caso precisan a este medio que el móvil del crimen fue, supuestamente, la mala relación que mantenía el dueño de la finca, presunto autor material, con la víctima, a la que quería echar de allí. La mujer pagaba 200 euros por ese trozo de la finca y la caravana. No ha trascendido información sobre cómo le quitó la vida. En cuanto a la expareja, la principal hipótesis es que encubrió al supuesto homicida porque le tenía miedo. La investigación, que no ha estado exenta de dificultades, ha logrado reunir suficientes indicios técnicos como para determinar que ambos estuvieron implicados y proceder a su detención. Una vez concluidas las pesquisas, los investigadores han descartado la hipótesis de la violencia de género como móvil de la agresión mortal.

Una muerte violenta

La víctima se llamaba Irene, tenía 47 años y sufrió una muerte violenta hace un año y cuatro meses. Fue encontrada en la caravana en la que vivía, ubicada en una finca de Motril, el 18 de julio de 2024. Por aquel lugar pasa muy poca gente, apenas hay cámaras de seguridad y ella vivía sola, lo que ha complicado las pesquisas. El cadáver fue descubierto un jueves por la tarde -su expareja dio aviso a las autoridades del hallazgo del cuerpo- y la autopsia reveló días después que presentaba signos de una muerte violenta compatible con un homicidio.

IDEAL pudo saber que, después de recoger pruebas los primeros días, los agentes estuvieron acudiendo regularmente a la zona. También tomaron declaración a varias personas para saber quiénes accedieron al lugar en los momentos previos al asesinato, concretamente qué todoterrenos entraron.

Irene era natural de Madrid y tenía una hija que vivía en otra ciudad. Ella vivía sola en Motril, acompañada de sus perros, y su principal pilar era la Asociación La Volaera de Granada, que la atendió en varias ocasiones. Según indicó el colectivo, se sentía «amenazada» por su expareja. De hecho, entregaron a la Policía Nacional audios y mensajes de WhatsApp en los que se retrataba, decían, una «situación crónica de maltrato». Unos días después, su expareja fue condenada por maltrato habitual a una pena de 50 días de trabajo en beneficio de la comunidad y ocho meses de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima –sin ser ya necesaria, puesto que estaba ya muerta–. La condena se basaba en hechos del pasado, no por la investigación de la muerte.

En este sentido, fuentes próximas a la investigación señalaron a este periódico que fue él mismo el que dio aviso a las autoridades del hallazgo del cuerpo. Se le tomó declaración, pero no fue detenido entonces, ya que no se encontraron indicios que lo involucraran. Asimismo, vecinos de la zona relataron cómo unos agentes encontraron a quien fuera su pareja y al dueño del terreno en la zona días después.

El lugar del hallazgo

IDEAL ha acudido en varias ocasiones al lugar de los hechos. En su día, del tendedero, colocado junto a la caravana, colgaba un bikini negro y unas zapatillas. Era fácil imaginar a Irene allí, refrescándose del calor con la manguera y corriendo junto a sus mascotas por el campo. Junto a la caravana había un contenedor de metal dentro del cual cocinaba. El tetrabrik estaba sin abrir, la cubertería permanecía en el fregadero, los productos de limpieza aguardaban para ser usados. Fuera, las flores aún no estaban secas.

Con el paso de los meses, había una diferencia principal. Mientras que entonces la cancela permanecía abierta, después un doble candado protegía la finca. No había rastro del tendedero, pero la caravana permanecía un año después en el mismo lugar, con la diferencia de que se había caído la el avance -carpa- que ofrecía sombra al vehículo. Al desplomarse, podía divisarse mejor el sofá negro y el banco de madera sobre el que tantas veces se sentaría Irene.

Asimismo, en el momento del crimen había dos infraestructuras en obras. Por un lado, en la misma finca donde se encontraba la caravana se estaba construyendo un cortijo. Según pudo saber entonces IDEAL, la Policía Nacional advirtió a la empresa de construcción de que no tocara nada del lugar del hallazgo. Por otro lado, justo enfrente se estaba construyendo el año pasado otra vivienda, que ya está finalizada.