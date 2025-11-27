Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Caravana en la que fue hallado el cadáver. Clara Cerezo

El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada

El exnovio de la víctima, que también fue detenido, presuntamente encubrió el crimen porque le tenía miedo al dueño del terreno

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:32

Comenta

Uno de los crímenes que más incógnitas ha generado en la historia reciente de Granada ha sido resuelto. La Policía Nacional ha detenido a dos ... personas como presuntos autores del homicidio de la mujer de 47 años que fue hallada muerta en una caravana en Motril en julio de 2024. Tal y como ha podido saber IDEAL por fuentes próximas a la investigación, se trata de su expareja, de 52 años, y el dueño del terreno en el que se encontraba el vehículo, de 67 años. El segundo sería supuestamente el autor material y el primero, el exnovio, el que al parecer lo encubrió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  2. 2 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  3. 3

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  4. 4 Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado
  5. 5 El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana
  6. 6

    Libertad para la expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril
  7. 7 La fecha en la que volverá a llover en Granada tras las heladas
  8. 8 El pueblo de Granada que llegó a tener 34 refugios de pastores y labradores para protegerse de la lluvia
  9. 9 Carrefour contrataca con una oferta en su propio aceite de oliva virgen extra
  10. 10 Dos detenidos en Granada por estafar y explotar laboralmente a extranjeros en situación irregular

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada

El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada