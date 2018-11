Un hombre, herido grave en Almuñécar al caer de un árbol cuando intentaba coger granadas Evacuación del herido al hospital. / IDEAL Un vecino que lo encontró al oírlo tras la caída fue el que dio la voz de alarma R. I. ALMUÑÉCAR Sábado, 3 noviembre 2018, 12:13

Un hombre ha resultado herido grave este sábado en Almuñécar tras caer de un árbol cuando intentaba coger granadas. El herido fue auxiliado por un vecino que dio la voz de alarma al teléfono de emergencias 112. Hasta el lugar acudieron la Policía Local y Guardia Civil de Almuñécar así como los servicios sanitarios, según informó un portavoz de la Policía Local almuñequera.

Según la Policía Local sexitana, «el hecho ocurrió sobre las 10 de la mañana, en la zona próxima al Camping Tropical y junto a la Carretera Nacional 340, cuando el accidentado, cuya identidad no ha trascendido, aunque sí su edad de 81 años, intentaba coger unas granadas y cayó al suelo provocándose daños en las extremidades y cabeza, por lo que tuvo que ser evacuado en la ambulancia del 061 hasta el Hospital Comarcal de Motril» , dijo, destacando la labor de auxilio del vecino que acudió al lugar ante los gritos que daba el accidentado, «de no ser por el vecino, no lo hubiéramos encontrado dado lo escondido que estaba», señaló el agente.