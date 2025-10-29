Un guardia civil fuera de servicio frustra un intercambio de droga en Calahonda

La Guardia Civil ha detenido a un individuo de 22 años por un presunto delito de tráfico de drogas, tras ser sorprendido in fraganti traspasando ... droga entre dos vehículos en la vía pública a plena luz del día en la localidad gtranadina de Calahonda.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo alrededor de las 13.00 horas, cuando un agente de la Guardia Civil que se encontraba fuera de servicio observó la presencia de varios vehículos circulando por las inmediaciones del acuartelamiento de la localidad. Su comportamiento y maniobras de conducción le hicieron sospechar, por lo que se enfocó en sus movimientos. Poco después, el agente pudo ver cómo dos de los anteriores vehículos detuvieron la marcha en una calle cercana al cuartel y sus conductores comenzaron a realizar un trasvase de dos bolsas de deporte negras de grandes dimensiones de un vehículo a otro.

Ante tal situación, rápidamente el agente alertó a una patrulla de servicio uniformada cercana. La Patrulla de Fiscal y Fronteras de Calahonda se dirigió al lugar, y estos, al percatarse de la presencia de los agentes, emprendieron la huida a pie a toda prisa, dejando los vehículos y las bolsas en el lugar.

Los guardias civiles consiguieron dar alcance a uno de ellos y proceder a su detención por un presunto delito de tráfico de drogas tras comprobar que el contenido de ambas bolsas de deporte eran cogollos secos de marihuana, un total de 36,8 kilogramos dispuestos en 32 bolsas de plástico envasadas al vacío.

Las pesquisas de los investigadores de la Guardia Civil de Motril han podido determinar la identidad de la persona que huyó del lugar y continúan las gestiones para su localización y puesta a disposición judicial en los próximos días.