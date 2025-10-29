Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La droga incautada en Calahonda.

Un guardia civil fuera de servicio frustra un intercambio de droga en Calahonda

Dos vehículos han sido incautados y se han aprehendido 32 bolsas de plástico con cogollos secos de marihuana, con un peso total de 36,8 kilos

C. L.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:41

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a un individuo de 22 años por un presunto delito de tráfico de drogas, tras ser sorprendido in fraganti traspasando ... droga entre dos vehículos en la vía pública a plena luz del día en la localidad gtranadina de Calahonda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  3. 3 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  4. 4 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  5. 5 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  6. 6 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  7. 7 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  8. 8 Roban joyas a la Virgen del Rosario que fueron entregadas temporalmente por devotos
  9. 9 Tres detenidos en Las Gabias por extorsionar y amenazar con una escopeta a un joven
  10. 10 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un guardia civil fuera de servicio frustra un intercambio de droga en Calahonda

Un guardia civil fuera de servicio frustra un intercambio de droga en Calahonda