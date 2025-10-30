Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Granada Fest vuelve a Almuñécar con Álvaro García y una explosión de talento joven en el Parque El Majuelo

El festival, promovido por la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Almuñécar y la Diputación de Granada, se celebrará el sábado 1 de noviembre con entrada gratuita.

Ideal

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:39

Comenta

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Almuñécar, Francisco Miguel Rodríguez Rodríguez, ha anunciado hoy la celebración de una nueva edición del festival Granada Fest, ... evento organizado por la Diputación de Granada que, por tercer año consecutivo, recala en la localidad sexitana para ofrecer una jornada de música y ocio al aire libre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  4. 4 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  5. 5

    Empieza el derribo del edificio comercial frente a Trauma, donde se construirán 56 viviendas
  6. 6 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles
  7. 7 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  8. 8 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
  9. 9 Estos son los 19 nuevos bomberos que amplían el cuerpo de Granada
  10. 10 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada Fest vuelve a Almuñécar con Álvaro García y una explosión de talento joven en el Parque El Majuelo

El Granada Fest vuelve a Almuñécar con Álvaro García y una explosión de talento joven en el Parque El Majuelo