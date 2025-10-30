El Granada Fest vuelve a Almuñécar con Álvaro García y una explosión de talento joven en el Parque El Majuelo

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Almuñécar, Francisco Miguel Rodríguez Rodríguez, ha anunciado hoy la celebración de una nueva edición del festival Granada Fest, ... evento organizado por la Diputación de Granada que, por tercer año consecutivo, recala en la localidad sexitana para ofrecer una jornada de música y ocio al aire libre.

Según ha destacado el edil, esta cita supone «una oportunidad excepcional para dinamizar el ocio juvenil en Almuñécar y reforzar nuestra apuesta por la música urbana segura», agradeciendo a la Diputación «el esfuerzo tan tremendo que realiza para traer esta gran fiesta de la juventud a nuestra localidad otro año más».

El festival tendrá lugar el sábado 1 de noviembre a partir de las 12:00 horas en el Parque El Majuelo, donde se congregará un amplio programa de actuaciones, talleres, atracciones hinchables, zona infantil, barra de coctelería sin alcohol y una paella gratuita para todos los asistentes.

La programación musical contará con el artista nacional Álvaro García como cabeza de cartel, junto a Ménfis, Lumbre Mestiza y el DJ Emilio González, representantes del talento de la Costa Tropical. Esta combinación de artistas consolidados y nuevos valores refuerza el carácter participativo y provincial del festival, que busca acercar la música a los jóvenes sin necesidad de desplazamientos largos.

Para concluir, el concejal de Juventud ha querido invitar a todos los vecinos y visitantes «a formar parte del Granada Fest 2025 y disfrutar de un ambiente festivo, seguro y para todos los públicos», subrayando que este evento «reafirma el compromiso del Ayuntamiento con el ocio saludable y la dinamización cultural de Almuñécar».

El programa completo del festival y las actualizaciones sobre los artistas pueden consultarse en las páginas oficiales del Área de Juventud del Ayuntamiento de Almuñécar (www.almunecar.es) y de la Diputación de Granada (www.dipgra.es).