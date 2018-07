El Gobierno prepara un plan de choque para mejorar la acogida de los inmigrantes de las pateras Mujeres inmigrantes de una de las últimas pateras rescatadas, a su llegada al puerto de Motril. / EFE Se librará una partida extraordinaria de 3,4 millones para reforzar los medios y hacer frente a la llegada excepcional de personas a las costas andaluzas MERCEDES NAVARRETE Domingo, 29 julio 2018, 02:03

Más de 3.700 personas han sido trasladadas este año a Motril después de ser rescatadas en alta mar de embarcaciones clandestinas en las que trataban de alcanzar las costas españolas. Se trata de una cifra excepcional e inédita que supone el doble de rescates con respecto al año anterior, que ya marcó el récord histórico y que ha provocado una crisis humanitaria que también va a tener una respuesta excepcional por parte del Gobierno.

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha anunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está preparando un plan de choque dotado con una partida extraordiaria de 3,4 millones de euros para reforzar los medios y mejorar la acogida de los inmigrantes indocumentados en todas las costas andaluzas.

«El Gobierno de España prepara un plan de choque para que los migrantes que llegan a las costas españolas tengan una acogida correcta. Se va a aprobar en breve y va a dotar con una partida presupuestaria extraordinaria aquellos programas que precisen incentivar la acogida de los inmigrantes, la atención humanitaria y los centros de derivación de inmigrantes», informan desde la Subdelegación del Gobierno en Granada.

En el marco de este plan, por ejemplo, se mejorarán equipamientos, medios de atención sanitaria y los programas de acogida para que, una vez finalizado el periodo de 72 horas en el que están recluidas, estas personas no se queden tiradas en la calle. En el caso concreto de Motril, la inversión para mejorar la acogida no incluye la reforma del centro de estancia temporal del puerto (CETI) cuyas obras, no obstante, están en el objetivo del Gobierno, que las está evaluando.

Colapsado

En enero de este año, antes de acceder al Gobierno de España, el propio PSOE exigía mejoras para el centro del puerto de Motril donde los inmigrantes permanecen bajo custodia policial un máximo de 72 horas. Las instalaciones están también en el punto de mira del Defensor del Pueblo, que ha alertado de las deficiencias que arrastra y el colapso que sufren por la constante oleada de pateras que este año ha obligado a habilitar también el pabellón de deportes Emilio Hidalgo de Motril como centro para la acogida de emergencia.

Con respecto a la polémica suscitado por el caso de contagio por sarna de una agente de la Policía Nacional, que ha supuesto la petición de más medios para los agentes por parte del Sindicato Unificado de Policía y duros ataques del PP, la Subdelegación del Gobierno en Granada insiste en que existe un protocolo de seguridad y que los agentes de las Comisarías de Motril, Granada y Baza cuentan con información para evitar contagios.

Además se ha reforzado la seguridad del personal que está en contato con las personas rescatadas de las pateras con medidas como nuevas mascarillas y guantes largos que cubren todo el brazo y se colocan encima de los de goma. «Se ha ordenado que el jefe de servicio tenga a su disposición varios kits completos, con trajes, mascarillas biológicas y demás efectos para usar en caso excepcional de la aparición de algun caso que lo requiera», apuntan fuentes de la Subdelegación. Además subrayan que se están desinfectando tanto las instalaciones del puerto, como los vehículos en los que se trasladan a los inmigrantes. De la limpieza del pabellón se está encargando la empresa municipal de Motril.