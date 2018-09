El Gobierno paraliza por ahora el derribo de la pista deportiva de La Herradura La pista deportiva de La Herradura / JAVIER MARTÍN El Ayuntamiento ha solicitado la concesión administrativa para 30 años y la demolición se frena hasta que haya una resolución REBECA ALCÁNTARA MOTRIL Viernes, 28 septiembre 2018, 14:05

La pista deportiva de la playa de La Herradura no se demolerá, al menos por ahora. La orden de derribo para el 1 de octubre se cancela por el momento. El teniente alcalde de la localidad, Juan José Ruiz Joya, se reunió ayer con la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López, para abordar el asunto. A la salida del encuentro, Ruiz Joya explicó que por el momento la orden de derribo no se llevará a cabo, pero dijo que aún no hay una solución definitiva.

El teniente de alcalde explicó que han vuelto a enviar una solicitud para que Costas le otorgue al Ayuntamiento la concesión administrativa de la pista para los próximos 30 años. Ahora tendrán que esperar a que se analice la situación y haya una resolución para ver si de la pista se mantiene de forma definitiva.

Ruiz Joya recordó que esta pista es la que utilizan los alumnos del instituto para dar las clases de educación física, por lo que señaló que es muy importante para el municipio. «Las cosas no se han arreglado aún. Por el momento no se derriba, pero necesitamos una solución definitiva», aseveró.

La pista deportiva, de unos 1.300 metros, con suelo de hormigón, muro y valla, se construyó hace 40 años. La hizo el Ayuntamiento antes de la Ley de Costas del 88.

El teniente de alcalde de La Herradura dejó claro, además, que esta solicitud para 'explotar' las instalaciones, que se volvió a registrar ayer, ya se había presentado en el mes de febrero. «Nosotros habíamos hecho todos los trámites. No sabemos si traspapelaron el documento o se perdió. Pero no hay problema, se vuelve a presentar», aseveró. «Es un bien para todo el municipio», insistió, explicando que se trata de un asunto que preocupa a todos los vecinos. «Pedimos que sean sensibles con el tema», reiteró.

Ruiz Joya aprovechó también para responder al PSOE de Almuñécar, que criticó que nadie del Gobierno sexitano hubiera se hubiera puesto en contacto con la Subdelegación del Gobierno para que detuviera la demolición. «La alcaldesa llevaba más de un mes pidiendo una cita con la subdelegada y no la ha atendido, seguramente porque no ha tenido hueco en su agenda. Pero se había pedido una reunión para poner el tema sobre la mesa», aseguró el teniente de alcalde de La Herradura.

Sin embargo, el PSOE de Almuñécar afirmó que «los únicos responsables de este nuevo intento de demolición son los mismos que fueron los culpables del primero: el teniente de alcalde de La Herradura y la alcaldesa de Almuñécar».

Y es que no es la primera vez que se anuncia el eliminación de este espacio. Los herradureños ya vivieron un primer susto a final del año pasado cuando Costas comenzó a señalizar las obras de derribo que finalmente se paralización después de que el consistorio consiguiera un acuerdo para regularizar la situación. Fue tras esta tregua, cuando se remitió el escrito solicitando la concesión de la explotación de las instalaciones durante treinta años. Un petición que ahora se vuelve a hacer. Con lo que la historia vuelve otra vez al punto de inicio.

El PSOE de Almuñécar insistía en que ningún documento ni expediente administrativo se ha trasladado, por parte del Ayuntamiento de Almuñécar, ni a la Junta de Andalucía ni a Costas y no hay ninguna solicitud de concesión administrativa tramitada. «¿Cómo es posible que el gobierno municipal no haya movido ni un papel ante las administraciones competentes? ¿No han tenido tiempo en ocho meses?¿Cómo es posible que creen el malestar entre los vecinos de La Herradura , cuando ellos son los únicos culpables de que el Jefe del Servicio Provincial de Costas, haya vuelto a resolver la demolición por la no tramitación de la solicitud de la concesión por parte del Ayuntamiento?», se preguntaron los socialistas. A lo que Ruiz Joya replicó que el documento estaba entregado y mostró el acuso de recibo sellado a fecha de 9 de febrero de 2018.

Sea quien sea el responsable del entuerto, por el momento los estudiantes de La Herradura podrá seguir dando sus clases de Educación Física en la pista deportiva, hasta el siguiente capítulo.