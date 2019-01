El gobierno de Motril trata de poner coto a 'los bulos' de la calle Ancha La alcaldesa atiende a un vecino en la visita a las obras, junto a García Alabarce, Antonoi Escámez, Francisco Rodríguez Cantalejo y técnicos municipales y de las empresas. / Javier Martín Ni se van a tener que levantar aceras, ni es verdad que no caben dos coches. La alcaldesa y Escámez pide a los vecinos que tengan dudas que pregunten los jueves a los jefes de obra y no se dejen engañar por las mentiras de las redes MERCEDES NAVARRETE Domingo, 20 enero 2019, 13:12

Ni se van a tener que levantar las aceras que ya están hechas porque los técnicos se han equivocado en los cálculos, ni se van a prolongar dos años los trabajos, ni la calzada será de un solo sentido porque no caben dos coches. La alcaldesa Flor Almón y el teniente alcalde de Urbanismo Antonio Escámez y Escámez se afanaron ayer en desmentir los bulos sobre la calle Ancha que están teniendo eco en las redes sociales y pidieron a los vecinos que no se dejen engañar. Para combatir los bulos, Almón invitó a los propios vecinos a preguntar a los jefes de obra, que estarán disponibles todos los jueves en la calle Ancha.

«Un incendiario va por ahí diciendo que ahí no pasan los coches y se queda tan tranquilo. Me han salido 200 arquitectos en la calle Ancha», resoplaba Antonio Escámez, que contaba que, aunque no le gusta entrar al trapo de los bulos, incluso han hecho una foto para demostrar que un camión y un coche pueden cruzarse en la nueva calle Ancha.

«No es verdad que la calle Ancha vaya a ser de un solo sentido, ni es verdad que ahora se vayan a levantar las aceras, eso son comentarios malintencionados por parte de quien solo quiere incendiar el debate público», subraya Escámez, insistiendo en que la calzada tiene más de seis metros de anchura.

«Aunque los políticos podamos parecer tontos, no lo somos, nos apartamos cuando vienen los coches –ironizaba la alcaldesa, por su parte– y aunque los arquitectos y los ingenieros por mucha carrera que tengan también se equivocan, tantos no pueden equivocarse en la anchura de una calle». «Por favor, tranquilidad y piensen que el objetivo de esta obra no es darle por saco a nadie sino darle a este barrio lo que se merece, la posición preponderante a nivel de comunicación y comercial que ha tenido siempre y poner fin a sus problemas históricos de agua». Y para hacer esa tortilla «hay que romper huevos».