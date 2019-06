El gobierno de Motril mantiene los sueldos del anterior y reparte cinco liberaciones a la oposición

El nuevo gobierno (PP, Más Motril y Ciudadanos) presidido por Luisa María García Chamorro ha quedado constituido en el primer pleno de mandato con siete tenientes de alcalde y otros seis concejales con competencias delegadas para sus respectivas áreas. El anterior gobierno de PSOE y PP sumaba cinco tenientes de alcalde. El concejal de Presidencia Nicolás Navarro ha explicado en este primer pleno de organización que se ha realizado una distribución acorde a un gobierno con 13 concejales y tres partidos y que no ha habido subida salarial del equipo de gobierno. García Chamorro mantendrá así los 53.000 euros de sueldo que tenía Flor Almón, aunque sí se ha acordado que los salarios de los representantes municipales tengan la misma consideración que el de los empleados públicos y estén sujetos a las correspondientes revalorizaciones que afecten a los funcionarios.

En cuanto a los grupos de la oposición, se repartirán cinco liberaciones. Concretamente el PSOE tendrá dos y un secretario de grupo, Izquierda Unida una y media, Andalucía por sí tendrá un concejal liberado y un secretario de grupo y Vox media liberación. Un reparto que provocó protesta de IU, por considerarlo «discriminatorio», en tanto que no tienen secretario de grupo.

El portavoz del gobierno subrayó que la nueva organización pretende «dignificar el trabajo del político sea cual sea el partido al que represente» y consideró que de esta manera todos los grupos políticos tienen una remuneración equitativa a su representación.

«No va a haber un representante político elegido por los ciudadanos que no tenga una zona digna para poder trabajar», ha insistido Navarro. Así ha querido dejar claro que con este gobierno no se van a repetir casos de mandatos anteriores como el de los ediles Francisco Villoslada o el propio David Martín que se quedaron sin oficina ni medios para trabajar cuando se separaron de los partidos por los que fueron elegidos.

El orden del día incluía la aprobación de festivos locales para 2020 que quedaron fijados en San Juan (23 de junio) y el 4 de mayo, al caer el día de la cruz en domingo el próximo año.